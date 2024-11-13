Десятки авиакомпаний рф могут обанкротиться в 2025 году — Finance.ua

Десятки авиакомпаний рф могут обанкротиться в 2025 году Вчера 15:15 — Фондовый рынок

Десятки авиакомпаний рф могут обанкротиться в 2025 году

Десятки российских авиакомпаний могут обанкротиться в 2025 году. Предпосылкой резкого ухудшения денежного состояния стали долги за лизинг.

Российское издание « Известия » пишет, что после введения санкций в 2022 году из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину многие авиакомпании не смогут платить за лизинг.

Власти рф разрешили в 2025 году списать долги, но эти суммы облагаются налогом на прибыль в размере 25%, что оказывает на компании слишком сильное финансовое давление. Дело в том, что списанная кредиторская задолженность относится к «внереализационным доходам», а «сэкономленные» деньги считаются подлежащей налогообложению прибылью.

Так, под ударом оказались около 30 компаний, обеспечивающих 26% внутренних пассажирских перевозок.

Следует отметить, что некоторые российские авиакомпании все же смогли выкупить лизинговые самолеты за средства Фонда национального благосостояния, но сделали это только «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. В первом квартале 2024 года количество таких самолетов составило 165 из 400.

2 марта 2022 года Boeing и Airbus остановили работу в россии из-за вторжения в Украину. Компании отказались производить техобслуживание российских бортов и отправлять запчасти.

УНІАН По материалам:

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