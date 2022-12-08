Объемы международной помощи на конец года могут превысить $31 миллиард — НБУ Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Объемы международной помощи на конец года могут превысить $31 миллиард — НБУ

Национальный банк ожидает, что по итогам года объемы международной помощи превысят 31 миллиард долларов.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по поводу объявления решения по монетарной политике.

«Во втором полугодии 2022 года международные партнеры существенно расширили финансовую поддержку Украины, что стало весомым фактором сохранения макрофинансовой стабильности. Ожидается, что по итогам этого года объемы международной помощи превысят 31 млрд долл. США», — сказал глава регулятора.

Читайте также Нацбанк принял решение по учетной ставке

Также финансовая помощь от международных партнеров, необходимая для финансирования дефицита бюджета и восстановления экономики, будет поступать и в 2023 году.

Он напомнил, что уже озвучены предварительные договоренности о предоставлении Европейским Союзом 18 млрд евро, а также около 10 млрд дол. от США.

«Как и в этом году, ожидается, что значительная часть этих средств будет поступать в виде грантов, что не будет увеличивать долговую нагрузку Украины в послевоенный период», — подчеркнул Пышный.

Читайте также В Минфине назвали сумму международной помощи Украине

Также НБУ достиг прогресса в переговорах с МВФ по поводу составления новой Мониторинговой программы с привлечением Совета Фонда. Ее финальное утверждение будет способствовать привлечению финансирования других международных доноров в 2023 году.

В Нацбанке ожидают, что по завершении Мониторинговой программы Украина сможет получить доступ к программе расширенного финансирования.

Также продолжаются переговоры по финансированию с другими странами-партнерами и международными финансовыми организациями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.