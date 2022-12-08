В Минфине назвали сумму международной помощи Украине — Finance.ua

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В Минфине назвали сумму международной помощи Украине

Казна и Политика
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В Минфине назвали сумму международной помощи Украине
В Минфине назвали сумму международной помощи Украине
Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи. В следующем году эта сумма увеличится.
Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермолычев в интервью «Укринформу».
«Если говорить о международном сотрудничестве, то в этом году Украина уже получила 27,2 млрд долларов помощи от зарубежных партнеров», — сказал он.
По его словам, в следующем году эта цифра вырастет. Первоначальный план привлечения международной помощи — около 38 млрд на покрытие дефицита бюджета в следующем году.
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«А это сложная и кропотливая работа. Мы же понимаем, что иностранные государства не просто дают нам средства, сколько бы ни попросили. Все это — средства их налогоплательщиков, которым они должны объяснять, на что именно Украина тратит предоставленный ресурс», — добавил Ермолычев.
Напомним, по итогам ноября международные резервы Украины превысили довоенный уровень и составили почти 28 млрд долларов. Это произошло из-за того, что Украина получила 2,5 млрд долларов от ЕС, 1,5 млрд долларов — от США через трастовый фонд Всемирного банка.
По материалам:
РБК-Україна
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