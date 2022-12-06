Украина рассчитывает закрыть дефицит бюджета в $38 миллиардов благодаря поддержке партнеров — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина рассчитывает закрыть дефицит бюджета в $38 миллиардов благодаря поддержке партнеров — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина рассчитывает, что бюджетный дефицит в следующем году удастся закрыть благодаря поддержке международных партнеров.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с Премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилице.
«Дефицит бюджета общеизвестен — 38 млрд долларов на следующий год. Фактически мы имеем сегодня политические обещания и уже проголосованные 17 млрд евро от Европейской Комиссии, от Европейского Союза. У нас также есть обещания от Соединенных Штатов Америки в сумме 9,8 миллиарда долларов. Мы также работаем с МВФ, с которым уже есть программа мониторинга. И не позже первого квартала надеемся получить большую финансовую программу, которая также станет существенной финансовой поддержкой для Украины, что позволит нам полностью закрыть весь дефицит бюджета 2023 года», — сказал Шмыгаль.
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Он заверил, что сейчас украинские власти активно работают над этим вопросом с международными финансовыми организациями и институтами, с G7.
Напомним, Государственный бюджет на 2023 год предусматривает более 1 трлн грн на финансирование армии, другие ключевые расходы — это пенсии, медицина и образование.
По оценкам Министерства финансов, в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит 3-4 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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