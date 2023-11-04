Объемы кассовых оборотов банков росли в январе-сентябре 2023 года (инфографика) — Finance.ua

Объемы кассовых оборотов банков росли в январе-сентябре 2023 года (инфографика)
1 821,9 млрд грн — объем поступлений наличных денег в кассы банков. Это на 15,9% больше, чем за соответствующий период 2022 года.
1 838,1 млрд грн — объем выдачи наличных денег из касс банков. Это на 13,7% больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. В настоящее время объемы кассовых оборотов банков почти достигли уровня соответствующего периода 2021 года.
Традиционно наибольшими объемами наличные деньги из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):
- операций клиентов с использованием платежных карт — 83,9% (ведь в условиях неопределенности, связанной с военным положением, наличность остается доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций);
- подкрепления операторов почтовой связи — 4,3%;
- приобретения иностранной валюты у клиентов — 4,2%.
Наибольшими источниками н поступлений наличных денег в кассы банков по-прежнему были (% от общего объема поступлений):
торговая выручка — 34,2%;
операции клиентов с использованием платежных карт — 29,8%;
выручка всех видов услуг — 16,9% (за счет оживления спроса на строительные услуги, а также сезонного роста количества работающих заведений в сфере услуг и внутреннего туризма).
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