Доллар по 39 в ноябре? Банкир рассказал, от чего будет зависеть курс — Finance.ua

Доллар по 39 в ноябре? Банкир рассказал, от чего будет зависеть курс Сегодня 09:01 — Валюта

Доллар по 39 в ноябре? Банкир рассказал, от чего будет зависеть курс

Курс доллара в конце октября — начале ноября вряд ли будет расти, но в ноябре такой уверенности нет. В следующем месяце обменный курс доллара может составить до 39 гривен за американскую валюту.

Такой прогноз «Телеграфу» дал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой. По его мнению, на это может повлиять ряд факторов, но главным будет только один.

«Главный фактор — это тактика НБУ по реализации режима „управляемой гибкости“. Мелкие курсовые изменения на межбанке являются результатом мощных валютных интервенций, а значит, удержания баланса между спросом и предложением. Мы предполагаем, что в ноябре на рынке вполне возможны более заметные курсовые колебания: курс может попеременно расти и снижаться (в зависимости от спроса и предложения), но не существенно и не стремительно», — прогнозирует эксперт.

По прогнозу Тараса Лесового, на безналичном рынке курсовые изменения будут происходить в пределах 37 грн/долл. и 38,5−38,8 грн/евро, наличный рынок отреагирует на такие изменения соответствующими «наценками». В результате курс наличного доллара в обменниках может достичь 38−39 грн, хотя это только возможный вариант, который будет зависеть от деятельности НБУ и того, какой объем «свободы» будет на валютном рынке.

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Также на курс будут традиционно влиять развитие экономики страны, рост экспортного потенциала и не только зерна, но и других товаров, объемы и системность макрофинансовой помощи, события на фронте, психологическая устойчивость общества.

В целом эксперт прогнозирует в ноябре возможные незначительные курсовые изменения на межбанке и наличном рынке, но они не будут слишком быстрыми или резкими. Рынок постепенно движется к полной либерализации, которая может произойти в надлежащих экономических и военных условиях.

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