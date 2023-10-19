Курс доллара: банкиры улучшили прогноз — Finance.ua

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Курс доллара: банкиры улучшили прогноз

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Курс доллара: банкиры улучшили прогноз
Курс доллара: банкиры улучшили прогноз
Курсовые ожидания в Украине продолжают улучшаться. Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и граждане прогнозируют, что курс в течение следующих 12 месяцев будет около 40 гривен.
Об этом сообщает НБУ.
По данным НБУ, банкиры в октябре 2023 года курс ожидают курс на уровне 41,16 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,54 грн/доллар.
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Кроме того, финансовые аналитики прогнозируют курс 39,99 грн/доллар (данные за сентябрь), руководители предприятий — 40,00 грн/доллар (данные за август), население Украины 39,96 (данные за сентябрь).
Курс доллара: банкиры улучшили прогноз

Официальный прогноз и ожидание рынка

Официальный прогноз Минэкономики среднегодового курса гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Этот бюджетный прогноз не влияет на НБУ, с начала октября перешедший в режим гибкости курса. Официальный курс на 19 октября составляет 36,56 грн/доллар.
Международный валютный фонд также прогнозирует на 2024 год курс 41,4 грн/доллар.
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Руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. Это лучше, чем год назад: на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.
На наличном рынке курс колеблется около 38 гривен, с начала года он упал на 6% (в декабре прошлого года он был выше 40 гривен).
По материалам:
РБК-Україна
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