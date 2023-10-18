Появился новый прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни — Finance.ua

Появился новый прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни Сегодня 19:00 — Валюта

Появился новый прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни

Курс доллара в Украине на текущей неделе до 22 октября будет находиться в диапазоне 37,80 — 38,20 грн/долл.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, стоимость доллара будет понемногу двигаться к отметкам, которые были в начале управляемой гибкости курса, передает 24 Канал

«На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет ощущать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением», — отметила эксперт.

В банковских обменниках курс гривны к доллару 17 октября ослаб на 3 копейки — до 38,20 грн за доллар в среднем по банкам. По отношению к евро средний курс гривны укрепился на 5 копеек и составил 40,55 грн за евро.

УНІАН По материалам:

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