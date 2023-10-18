Каким будет курс доллара в течение года: прогноз руководителей предприятий Украины — Finance.ua

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз руководителей предприятий Украины Сегодня 11:00 — Валюта

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз руководителей предприятий Украины

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,00 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшились.

Об этом свидетельствует отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за III квартал 2023 года.

При этом II квартале 2023 года бизнес ожидал курс 40,43 грн/доллар, I квартале — 42,18 грн/доллар, в IV квартале 2022 года — 42,59 грн/доллар.

Выросла доля респондентов, которые ожидают, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 40,00 грн/доллар — 56,5% (во ІІ квартале 2023 года — 44,3%).

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняли участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

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