Объемы частных денежных переводов в июне рекордно снизились — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Объемы частных денежных переводов в июне рекордно снизились

Личные финансы
44
Объемы частных денежных переводов в июне рекордно снизились
Объемы частных денежных переводов в июне рекордно снизились
Объемы частных денежных переводов уменьшились на 18,6% и составили 0,8 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении Национального банка.
Это рекордное сокращение с начала войны.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за рубежа, сократилась на 26,4%, в свою очередь другие частные переводы, поступившие через официальные каналы, уменьшились на 4,1%.

Читайте также: Ограничение банковских переводов от НБУ: как это повлияет на экономику

В целом по официальным каналам направлено на 15,6% переводов меньше, чем в июне прошлого года, с другой стороны, поток через неформальные каналы уменьшился на 22,0% по сравнению с июнем прошлого года.
Итого за январь-июнь 2024 года объемы денежных переводов уменьшились на 14,4%: чистая оплата труда сократилась на 26,3%, в то же время частные трансферты выросли на 11,8%.

Читайте также: Какие украинские банки отправляют свои карты за границу

Напомним, ранее сообщалось, что объемы частных денежных переводов уменьшились на 16.5% и составили 0.9 млрд долларов.
Итого в 2023 году в Украине со всего мира было перечислено около $11,6 млрд.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам с кешбэком в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.