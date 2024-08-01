Объемы частных денежных переводов в июне рекордно снизились — Finance.ua

Объемы частных денежных переводов в июне рекордно снизились Сегодня 17:20 — Личные финансы

Объемы частных денежных переводов в июне рекордно снизились

Объемы частных денежных переводов уменьшились на 18,6% и составили 0,8 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Это рекордное сокращение с начала войны.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за рубежа, сократилась на 26,4%, в свою очередь другие частные переводы, поступившие через официальные каналы, уменьшились на 4,1%.

В целом по официальным каналам направлено на 15,6% переводов меньше, чем в июне прошлого года, с другой стороны, поток через неформальные каналы уменьшился на 22,0% по сравнению с июнем прошлого года.

Итого за январь-июнь 2024 года объемы денежных переводов уменьшились на 14,4%: чистая оплата труда сократилась на 26,3%, в то же время частные трансферты выросли на 11,8%.

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Напомним, ранее сообщалось , что объемы частных денежных переводов уменьшились на 16.5% и составили 0.9 млрд долларов.

Итого в 2023 году в Украине со всего мира было перечислено около $11,6 млрд.

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Українські Новини По материалам:

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