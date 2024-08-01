Объем украинского ІТ-экспорта продолжает сокращаться (инфографика) — Finance.ua

Объем украинского ІТ-экспорта продолжает сокращаться (инфографика) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Объем украинского ІТ-экспорта продолжает сокращаться (инфографика), freepik.com

В июне текущего года объем IT-экспорта уменьшился на 8,6% и составил $512 миллионов. Украинской экономике это принесло на $48 миллионов меньше, чем в мае. Кроме того, эти показатели на 10,6%, или на $61 миллиона меньше по сравнению с июнем 2023 года.

Об этом сообщает Львовский ІТ-Кластер со ссылкой на данные Национального банка.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Во втором квартале 2024 года показатели IT-выручки уменьшились на $85 млн, или же на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И составили $1617 миллионов.

«Впрочем, его результаты несколько больше по сравнению с предыдущим кварталом: на $26 миллионов (1,6%)», — добавили во Львовском ІТ-Кластере.

Совокупная экспортная выручка ІТ-услуг в первом полугодии текущего года составляет около $3,2 миллиарда. Это на 5,3% меньше, чем в аналогичный период в 2023 году, что в долларовом эквиваленте составляет $169 миллионов.

Доля компьютерных услуг в структуре экспорта всех услуг Украины за первые 6 месяцев года — 37,9%

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Общий экспорт всех услуг Украины в первом полугодии 2024-го составил $8,5 миллиардов. Это на 6,2% больше, чем в аналогичный период в 2023 году.

Как улучшить ситуацию

Как отметил Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ-Кластера, одним из решений, которое может несколько улучшить ситуацию, является внедрение механизма бронирования с учетом экономических критериев.

Мы убеждены, что такой подход способен существенно помочь критическому бизнесу прогнозируемо работать. Ведь он способен создать необходимый баланс между поддержкой экономики, стабильным поступлением налогов и сборов на поддержку Сил обороны и формированием надлежащего мобилизационного резерва", — отмечает Веселовский.

Напомним, в 2023 году падение объема инвестиций в ІТ-сферу значительно замедлилось до 11% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году объем инвестиций составлял $832 млн, в 2022 году произошел резкий спад до $236 млн, в 2023 — $209 млн.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявлял , что специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять государственный бюджет. По его словам, в Украине 700 тысяч забронированных, и только 4 тысячи — из ІТ-компаний.

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