У 2023 році в українське ІТ інвестували $209 млн — Finance.ua

У 2023 році в українське ІТ інвестували $209 млн Сьогодні 20:36 — Фондовий ринок

У 2023 році в українське ІТ інвестували $209 млн

Один із найстаріших венчурних фондів України AVentures Capital представив свій щорічний огляд української технологічної інвестиційної екосистеми.

Про це пише Dev.ua.

Попри війну, ІТ тримається й продовжує залучати інвестиції. З гарних новин — цього року спостерігаються ознаки відновлення: обсяг угод збільшився в 4,1 раза у порівнянні з першим півріччям 2023 року.

У 2023 році падіння обсягу інвестицій в ІТ-сферу значно сповільнилося до 11% у порівнянні з минулим роком. У 2021 році обсяг інвестицій складав $832 млн, у 2022 відбувся різкий спад до $236 млн, у 2023 — $209 млн.

Попри спад, перше півріччя 2024 року демонструє ознаки відновлення, оскільки обсяг угод збільшився в 4,1 раза порівняно з першим півріччям 2023 року та перевищив обсяг угод 2022−2023 років. Так, у першому півріччі поточного року обсяг інвестицій склав $68 млн, а у другому — $283 млн.

«Усупереч тому, що обсяг інвестицій цього року дещо знизився, це все одно є чудовою стійкістю з огляду на війну. Обнадійливо те, що ми спостерігаємо зростання інвестицій у першому півріччі 2024 року порівняно з першим півріччям 2023 року», — зауважили у звіті.

Як і у 2022 році, інвестиції на ранніх стадіях становлять 38% від загального обсягу інвестицій (проти 39% у 2022 році).

2023 рік також ознаменувався пожвавленням інвестицій на пізніх стадіях. Обсяг Growth and Secondary збільшився в 3,2 раза (проти $10,5 млн у 2022 році), а обсяг Серії С збільшився в 1,4 раза (проти $50 млн у 2022 році).

Інвестиції по галузях

У 2023 році технологічний сектор України отримав $209 млн інвестицій:

EdTech отримав $85 млн (41%) інвестицій;

ІT Services — $30 млн (14%);

Finance (аукціони на основі блокчейну, автомобільні додатки для фінансування, бухгалтерія та інше) — $29 млн (14%);

Retail (робототехніка, ціноутворення на основі ШІ, платформи для замовлення їжі) — $21 млн (10%);

Entertainment (клонування голосу, 3D-активи на основі штучного інтелекту) — $16 млн (7%);

інше (military, healthcare, marketing та інше) — $29 млн (14%).

Найбільші залучення капіталу

Українська EdTech-стартап Preply у 2023 році залучив найбільше інвестицій — $70 млн від Horizon Capital, Reach Capital, Hoxton Ventures, Owl Ventures та інших в рамках серії C.

Після нього йде стартап співзасновника monobank Дмитра Дубілета — Fintech Farm — залучив $22 млн від Nordstar та інших в рамках серії D.

На третьому місці за кількістю інвестицій — український онлайн-магазин цифрового одягу DRESSX, який залучив $15 млн від Greenfield Capital, Warner Music Group, The Artemis Fund, Slow Ventures, and Red DAO.

Military tech

Military tech — новий сектор, що стрімко розвивається. У 2023 році він отримав $6,7 млн.

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