Количество вакансий и кандидатов среди новичков и свитчеров уменьшилось: основные тенденции ІТ-рынка за июнь — Finance.ua
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Количество вакансий и кандидатов среди новичков и свитчеров уменьшилось: основные тенденции ІТ-рынка за июнь

Фондовый рынок
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Количество вакансий и кандидатов среди новичков и свитчеров уменьшилось: основные тенденции ІТ-рынка за июнь
Количество вакансий и кандидатов среди новичков и свитчеров уменьшилось: основные тенденции ІТ-рынка за июнь
В июне на Djinni появилось 8824 вакансий — это на 1185 меньше, чем в мае. Но уменьшение наблюдается не только в количестве вакансий от рекрутеров, но и в количестве откликов от кандидатов.
Как показывает статистика Djinni за июнь, больше стало вакансий только в 4 категориях:
  • iOS;
  • лиды;
  • продакт-менеджеры;
  • QA-автоматизация.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
В остальных категориях количество вакансий уменьшилось на 1−33%.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Также в июне уменьшилось количество найма — почти 700, что на 100 меньше мая.
Откликов стало меньше, что связано с уменьшением количества активных кандидатов, особенно среди новичков и свитчеров.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
В среднем одна вакансия за июнь получила 18 откликов, тогда как в начале года — почти 27. Количество вакансий, получающих отклики, с начала года почти не изменилось, это около 12 300. Но в мае было на тысячу больше.
QA в июне не самая конкурентная категория. Вакансии JavaScript в среднем получают чуть больше откликов (61 против 59).
Меньше всего откликов среди больших категорий по-прежнему получают С++ вакансии: сейчас шесть откликов за месяц на одну вакансию, в мае было пять.
Если говорить за период с начала 2024 года, в январе вакансии без опыта получали по 40 откликов за месяц, то сейчас — в среднем 25. Это минус 40% за полгода. По-прежнему остаются некоторые вакансии, которые получат сотни откликов.
Напомним, по данным Dou.ua, медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако, прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
dev.ua
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