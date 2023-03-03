Объем ІТ-экспорта в январе упал почти на 30% — Finance.ua

Объем ІТ-экспорта в январе упал почти на 30% Сегодня 11:02 — Личные финансы

Объем ІТ-экспорта в январе упал почти на 30%

За январь 2023 года экспортная выручка IT-услуг упала на 29,7% и принесла $528 миллионов, что на $223 миллиона меньше по сравнению с декабрем прошлого года.

Такие данные представил Львовский ІТ-кластер.

Если сравнивать с 2022 годом, то объемы экспорта первого месяца 2023 года меньше на 17,4%, чем в январе 2022 года. В долларовом эквиваленте это равняется $111 миллионам.

Нехорошие тенденции наблюдаются не только в IT-сфере. По данным НБУ, общий экспорт всех услуг Украины в январе сократился на 20,3% и недополучил $324 миллиона по сравнению с декабрем 2022 года. Компьютерные услуги все еще составляют значительную часть в структуре экспорта — 41,4%. Хоть это и на 5,6% меньше, чем в декабре прошлого. В то же время это на 4% больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Инфографика: Львовский ИТ-кластер

«Такие данные экспорта, к сожалению, предсказуемы. Еще в начале года Кластер прогнозировал, что первые последствия блэкаутов мы увидим в I-II квартале 2023 года. Если часть иностранных заказчиков приняла зимой решение выйти с украинского рынка, то только сейчас мы видим, как это влияет на объем экспорта. Есть и другие вопросы, негативно влияющие на динамику. Среди них — возможность выезда за границу мужчин, занимающих ключевые должности в компаниях для краткосрочных бизнес-командировок. Следующий вопрос: процедура бронирования, не до конца соответствующая специфике отрасли. В частности, постановление пока не имеет решения для гиг-контракторов и ФЛП, которые составляют 88% украинских IT-специалистов», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ Кластера.

Справка Finance.ua:

ІТ стало единственной сферой экспорта, возросшей, несмотря на полномасштабную войну. За прошлый 2022 год экспортная выручка IT-услуг выросла на 5,85% и принесла рекордные $7,3 млрд. Это на $406 миллионов больше, чем в 2021 году. В то же время этот рост мог быть гораздо больше;

Как показывают результаты исследования DOU, на 75% опрошенных IT-специалистов повлияли выключение электроэнергии: на 34% — сильно или очень сильно, еще 41% испытали из-за этого незначительные трудности;

за 2022 год IT-отрасль уплатила рекордные 32,2 млрд грн налогов и сборов в сводный бюджет Украины, показав рост 16%.

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