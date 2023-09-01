Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов

Кредит&Депозит
42
Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов
Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов
По состоянию на 1 августа текущего года доля неработающих кредитов (NPL) в банках Украины составила 39,3%. Это на 0,3 п.п. или на 5 млрд грн выше, чем месяц назад.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Отмечается, что объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 млрд грн преимущественно за счет государственных банков, объем предоставленных банками кредитов — на 4 млрд грн.
Читайте также
«Национальный банк до конца года производит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска», — напоминают в Нацбанке.
До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре-октябре условия по большинству популярных банковских депозитов и кредитных продуктов существенно изменятся. Ситуация в экономике впервые за 1,5 года войны позволяет сделать взвешенные и аргументированные оптимистические прогнозы;
  • в Украине планируется кардинальное изменение правил выдачи микрокредитов. В частности, намерены существенно ограничить процентные ставки по ним.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.