Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов — Finance.ua

Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов
По состоянию на 1 августа текущего года доля неработающих кредитов (NPL) в банках Украины составила 39,3%. Это на 0,3 п.п. или на 5 млрд грн выше, чем месяц назад.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Отмечается, что объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 млрд грн преимущественно за счет государственных банков, объем предоставленных банками кредитов — на 4 млрд грн.
«Национальный банк до конца года производит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска», — напоминают в Нацбанке.
До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.
Справка Finance.ua:
- в сентябре-октябре условия по большинству популярных банковских депозитов и кредитных продуктов существенно изменятся. Ситуация в экономике впервые за 1,5 года войны позволяет сделать взвешенные и аргументированные оптимистические прогнозы;
- в Украине планируется кардинальное изменение правил выдачи микрокредитов. В частности, намерены существенно ограничить процентные ставки по ним.
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