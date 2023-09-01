Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов — Finance.ua

Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов Сегодня 12:21 — Кредит&Депозит

Объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 миллиардов

По состоянию на 1 августа текущего года доля неработающих кредитов (NPL) в банках Украины составила 39,3%. Это на 0,3 п.п. или на 5 млрд грн выше, чем месяц назад.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что объем неработающих кредитов за месяц вырос на 5 млрд грн преимущественно за счет государственных банков, объем предоставленных банками кредитов — на 4 млрд грн.

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«Национальный банк до конца года производит оценку устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска», — напоминают в Нацбанке.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

Справка Finance.ua:

в сентябре-октябре условия по большинству популярных банковских депозитов и кредитных продуктов существенно изменятся. Ситуация в экономике впервые за 1,5 года войны позволяет сделать взвешенные и аргументированные оптимистические прогнозы;

в Украине планируется кардинальное изменение правил выдачи микрокредитов. В частности, намерены существенно ограничить процентные ставки по ним.



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