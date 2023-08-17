В Україні хочуть змінити правила видачі мікрокредитів — деталі законопроєкту Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

В Україні хочуть змінити правила видачі мікрокредитів — деталі законопроєкту

В Україні планується кардинальна зміна правил видачі мікрокредитів. Зокрема, мають намір суттєво обмежити відсоткові ставки за ними.

Як повідомляє Національний банк, такі норми прописані у проєкті закону № 9422

«Національний банк намагається зробити ринок споживчого кредитування, так звані швидкі кредити, більш орієнтованим на споживача, більш захищеним для споживача, більш конкурентним. Таким, що враховував би не лише можливість фінансовим компаніям заробити, а ці заробітки насправді вражають, 1500−1800% річних, а щоб це була чесна і справедлива ставка. Так, на „швидкі гроші“, так, на доступні. Але усе ж такою, щоб вона не перетворювала позику на фінансове рабство», — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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За його словами, аналіз тисяч звернень, які надходять до Національного банку, показує, що фінансові компанії, які надають послуги мікрокредитування за принципом «швидкі гроші», часто не перевіряють платоспроможність позичальників, а рівень процентної ставки за кредитом виявляється непідйомним для них.

Тому Нацбанк вніс на розгляд парламенту законопроєкт щодо нових правил мікрокредитування.

Що передбачає документ:

обмеження максимального рівня ставки за «швидкими кредитами» — до 1% на день (на перехідний період — до 2,5%);

забезпечення прозорого інформуванні позичальників щодо умов кредитування та перевірку їх платоспроможності;

оперативне ухвалення рішення щодо компаній, які використовують недобросовісну практику у своїй роботі.

Як зазначив Пишний, передусім НБУ прагне забезпечити захист прав споживачів фінансових послуг, щоб їм була доступна вся інформація про взаємні зобов’язання з фінансовою компанією, аби свідомо та виважено ухвалювати рішення.

Ще однією метою змін є потреба прискорити процедуру прийняття законодавчих та нормативно-правових актів для регулювання ринку небанківських фінансових послуг.

Наразі документ схвалений Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та переданий на розгляд народних депутатів.

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