Законопроєкт щодо обмеження ставок за мікрокредитами: експерт розповіла про нюанси — Finance.ua

Законопроєкт щодо обмеження ставок за мікрокредитами: експерт розповіла про нюанси Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Законопроєкт щодо обмеження ставок за мікрокредитами: експерт розповіла про нюанси

Незабаром в Україні буде ухвалений законопроєкт 9422, який зокрема обмежує ставки за мікрокредитами на рівні не більше ніж 1% на день.

За словами народної депутатки від партії «Слуга Народу», ініціаторки законопроєкту Ольги Василевської-Смаглюк, наприкінці серпня цей документ уже може бути винесений на перше читання.

Про це вона розповіла під час свого виступу на Ukrainian Credit Conference

«Моя основна задача — допомогти виборцям, людям, які страждають від фінансового ярма. Насамперед вони страждають через свою фінансову неграмотність. Перше, що мене обурює, що люди не розуміють, куди вони йдуть і скільки їм потім доведеться заплатити», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Як в інших країнах

Народна депутатка звернула увагу, що, згідно з аналізом Світового банку в 75 країнах світу обмеження кредитних ставок існують. Наприклад, в Огайо (США) ставка 28% річних, тобто дещо менше, ніж те, що зараз пропонується.

«Можна наводити приклади інших країн, але головне, що ми хочемо зробити — прозору ставку в нашій країні, щоб допомогти зберегти баланс між інтересами людини та інтересами бізнесу», — наголосила Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона уточнила, що законотворці спільно з незалежними експертами наразі працюють над дослідженням, що дозволить оцінити втрати бізнесу після можливого ухвалення законопроєкту.

«Законопроєкт буде ухвалений. Згідно з моїми оцінками, на перше читання він може бути винесений наприкінці серпня. У цьому законопроєкті є важливі щодо наших зобов’язань перед МВФ речі, тому, думаю, і Національний банк, і керівництво країни захочуть ухвалити його якнайшвидше. Але ми дочекаємося результатів дослідження», — резюмувала депутатка.

Довідка Finance.ua:

Законопроєкт № 9422 передбачає:

обмеження денної процентної ставки за споживчим кредитом до 1% в день від загального розміру кредиту;

заборону кредитодавцю та новому кредитору вимагати від клієнтів будь-які платежі, не зазначені в договорі про споживчий кредит;

заборону зазначати в договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (це має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов’язання кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Необхідність такого законопроєкту виникла через надвисокі ціни на ринку: денна номінальна ставка за мікрокредитами може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка — понад 1000% річних.

Детальніше про законодавчу ініціативу, а також про те, чи готові учасники ринку до нових обмежень, ми раніше писали в нашій статті:

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