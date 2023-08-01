Объем неработающих кредитов в банках в первом полугодии сократился на 7 млрд грн — Finance.ua

Объем неработающих кредитов в банках в первом полугодии сократился на 7 млрд грн Сегодня 20:40 — Кредит&Депозит

Объем неработающих кредитов в банках в первом полугодии сократился на 7 млрд грн

Объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2023 составил 425 млрд грн, что на 7 млрд грн ниже показателя на 1 января. В то же время доля неработающих кредитов за полугодие из-за сокращения кредитного портфеля увеличилась на 0,8 п.п. — до 38,9%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Однако в июне доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась на 0,2 п. п. благодаря лучшему качеству новых кредитов, преимущественно предоставляемых внутри государственных программ, и списанию неработающих розничных кредитов.

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В ходе июньского опроса об условиях кредитования банки впервые с начала полномасштабной войны отметили рост спроса на потребительские кредиты и количество одобренных кредитных заявок бизнеса.

Признание банками кредитных потерь в текущем году по сравнению с прошлым годом притормозило. Объемы отчисления банками в резервы под кредиты с начала полномасштабной войны достигли 103 млрд грн, или почти 15% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.

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Напомним, Национальный банк улучшил оценку вероятных потерь портфеля из-за войны до около 20% по предварительной оценке — 30%, поскольку пессимистический сценарий длительных негативных последствий от дефицита электроэнергии не реализовался.

В то же время, идет оценка устойчивости банков и банковской системы, по результатам которой отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

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