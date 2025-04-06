Объем конкурентных закупок в Украине вырос до 841 млрд гривен — Finance.ua

Объем конкурентных закупок в Украине вырос до 841 млрд гривен Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Объем конкурентных закупок в Украине вырос до 841 млрд гривен

Объем конкурентных закупок в Украине увеличился с 616,8 миллиарда гривен в 2023 году до 841 миллиарда гривен в 2024 году.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

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Отмечается, что по результатам конкурентных закупок в прошлом году заказчики заключили договоры на 789,5 млрд грн. Также возросло участие бизнеса в торгах — из 2,03 предложения на торги в 2023 году до 2,38 предложения в 2024 году.

Рост объемов через Prozorro

По словам вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко, сумма заключенных соглашений через государственный маркетплейс Prozorro Market выросла почти в 5 раз — до 67,3 миллиарда гривен.

В то же время экономия для бюджета за четыре года работы этого инструмента превысила 11,4 миллиарда гривен.

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Свириденко подчеркнула, что высокий уровень конкурентности закупок сохраняется даже в прифронтовых областях, где в 2024 году 77% закупок состоялись конкурентно в Запорожской области и 63% - в Харьковской.

Новый механизм для оборонного сектора

В 2024 году система Prozorro ввела новый механизм рамочных соглашений для оборонного сектора. Этот механизм обеспечивает прозрачность и конкуренцию, но защищает информацию о поставщиках.

Благодаря этому объем конкурентных закупок для обороны за 2023−2024 годы вырос более чем вдвое — с 60 до 168,4 млрд грн.

В министерстве напомнили, что в прошлом году на Prozorro прошли первые тендеры на закупку отечественных FPV-дронов и разминирование сельхозземель.

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Также заработала система закупок по международным правилам, по которой заключили договоров на 700 млн грн, в частности, на закупку зарядных станций для больниц за средства Всемирного банка и восстановление сетей за средства Красного Креста.

По словам генерального директора ГП «Прозорро» Николая Ткаченко, в прошлом году предприятие внедрило ряд новых цифровых решений, включая электронный контрактинг, новые квалификационные критерии и англоязычную версию сайта.

Кроме того, Prozorro подключили к системе DREAM для отслеживания закупок по восстановлению Украины и интегрировали с «Трембитой» для обмена данными между государственными реестрами. В 2025 году планируется расширить эти интеграции для упрощения работы пользователей.

Укрінформ По материалам:

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