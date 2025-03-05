Объем продаж в Prozorro Market превысил 100 млрд грн: сколько бюджетных средств сэкономили — Finance.ua

Объем продаж в Prozorro Market превысил 100 млрд грн: сколько бюджетных средств сэкономили Сегодня 15:14

Объем продаж в Prozorro Market превысил 100 млрд грн: сколько бюджетных средств сэкономили

Prozorro Market, электронный каталог для государственных закупок, достиг рекордной отметки — объем продаж составил 100 миллиардов гривен. На данный момент 14 тысяч заказчиков и более 6 тысяч предпринимателей используют этот инструмент. Благодаря активному привлечению бизнеса и высокой конкуренции уже удалось сэкономить более 12,5 млрд гривен бюджетных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Наиболее востребованной категорией в Prozorro Market является электроэнергия — уже заключено 16 тысяч сделок на сумму 25,8 млрд грн.

Среди других популярных товаров:

Горючее — 17,3 млрд грн

Лекарства — 13,1 млрд грн

Дроны — 4 млрд грн

Медицинские материалы — 3,8 млрд грн

Мясо — 3,6 млрд грн

Кроме того, в Prozorro Market заказчики покупают пищевые продукты, офисное оборудование, товары для обороны, школьные автобусы и многое другое. Наибольшую часть е-каталога, охватывающего товары широкого потребления, администрирует государственное учреждение «Профессиональные закупки».

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«Объем продаж в Prozorro Market достиг рекордных 100 миллиардов гривен, четверть этой суммы приходится на закупку электроэнергии. Также государственные заказчики, которых уже более 14 тысяч, через каталог чаще всего покупают горючее, лекарства, дроны и пищевые продукты. Для них этот инструмент имеет ряд преимуществ: скорость закупок — всего 9 дней, проверенные поставщики, готовая тендерная документация и шаблоны договоров. Для государства это существенная экономия ресурсов — удалось сэкономить более 12,5 млрд гривен бюджетных средств.

Сейчас работаем над изменениями, которые сделают этот инструмент еще более удобным, в частности позволят заказчикам сравнивать цены на товары", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

В Prozorro Market необходимые товары можно приобрести за 9 дней, ведь в системе уже есть проверенные поставщики, готовая тендерная документация и шаблоны договоров. Процесс закупки максимально упрощен: заказчик выбирает товар, формирует запрос, а предприниматели подают свои ценовые предложения. Затем система автоматически выбирает поставщика по наиболее выгодной цене.

«Во время полномасштабной войны скорость и эффективность закупок стали критически важными. Мы понимали, что не можем позволить себе лишнюю бюрократию, поэтому ускорили квалификацию поставщиков и подготовили всю необходимую тендерную документацию. Сейчас наш главный фокус — расширение ассортимента товаров, чтобы государственные заказчики могли быстро найти все необходимое как для гуманитарных, так и оборонных нужд», — подчеркнул директор ГУ «Профессиональные закупки» Евгений Якубовский.

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