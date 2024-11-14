Объединены три мобильных приложения в одно: Кличко назвал причину — Finance.ua

Объединены три мобильных приложения в одно: Кличко назвал причину Сегодня 12:44

Объединены три мобильных приложения в одно: Кличко назвал причину

На базе Контактного центра 1551 столица объединила между собой 3 мобильных приложения — «1551», «Мобильное приложение руководителя» и «Чистый город с 1551».

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Для чего это

Как объяснил мэр, это для того, чтобы уборка улиц, придомовых и других территорий в районах столицы и решение других бытовых вопросов в городе стали более эффективными.

Объединение приложений значительно уменьшит время обработки обращений граждан и введет системный контроль за их выполнением в районах Киева.

«В этом году платформа стала доступна и для инспекторов Департамента территориального контроля Киева, что делает контроль более оперативным» — написал он.

Справка Finance.ua:

Ранее Кличко сообщил, что для качественного функционирования всех сервисов и коммунальных служб столицы не хватает работников. Из-за мобилизации дефицит кадров наблюдается в самых разных структурах, и ситуация только обостряется. Количество вакансий только растет, а количество соискателей только уменьшается.

О нехватке кадров в последние месяцы сообщал Киевский метрополитен, где дефицит не только машинистов, но и специалистов, без которых функционирование метро невозможно — слесарей, электромонтеров, электромехаников. Женщины в метро действительно работают на мужских должностях, но их не так много

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