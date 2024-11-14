Объединены три мобильных приложения в одно: Кличко назвал причину — Finance.ua

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Объединены три мобильных приложения в одно: Кличко назвал причину

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Объединены три мобильных приложения в одно: Кличко назвал причину
Объединены три мобильных приложения в одно: Кличко назвал причину
На базе Контактного центра 1551 столица объединила между собой 3 мобильных приложения — «1551», «Мобильное приложение руководителя» и «Чистый город с 1551».
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Для чего это

Как объяснил мэр, это для того, чтобы уборка улиц, придомовых и других территорий в районах столицы и решение других бытовых вопросов в городе стали более эффективными.
Объединение приложений значительно уменьшит время обработки обращений граждан и введет системный контроль за их выполнением в районах Киева.
«В этом году платформа стала доступна и для инспекторов Департамента территориального контроля Киева, что делает контроль более оперативным» — написал он.
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Справка Finance.ua:

  • Ранее Кличко сообщил, что для качественного функционирования всех сервисов и коммунальных служб столицы не хватает работников. Из-за мобилизации дефицит кадров наблюдается в самых разных структурах, и ситуация только обостряется. Количество вакансий только растет, а количество соискателей только уменьшается.
  • О нехватке кадров в последние месяцы сообщал Киевский метрополитен, где дефицит не только машинистов, но и специалистов, без которых функционирование метро невозможно — слесарей, электромонтеров, электромехаников. Женщины в метро действительно работают на мужских должностях, но их не так много
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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