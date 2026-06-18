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ОАЭ планируют полностью отказаться от зависимости от Ормузского пролива

Мир
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Объединенные Арабские Эмираты разрабатывают масштабный план, направленный на снижение зависимости от Ормузского пролива, независимо от того, будет ли он открыт или нет.
Об этом сообщает Bloomberg.

Страна расширяет альтернативные маршруты экспорта

«Мы движемся к полной независимости от Ормузского пролива, независимо от того, открыт он или нет. Он откроется и мы надеемся, что это произойдет быстро, но мы не остановим реализацию нового плана», — заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди.
Страна уже частично использует имеющийся трубопровод в Фуджейру для транспортировки нефти через порты на восточном побережье. Отдельные грузы удавалось провозить и через сам Ормуз — суда выключали радиопередатчики во избежание обнаружения.

Развитие восточных портов

В основе нового плана — расширение восточных портов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных на побережье Оманского залива за пределами пролива.
Кроме того, ОАЭ построят по меньшей мере еще одну новую гавань на том же побережье.
Параллельно планируется строительство новых трубопроводов, железнодорожных и автодорожных маршрутов для соединения восточных портов с нефтедобывающей и перерабатывающей инфраструктурой.
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Стоимость и сроки реализации проектов не раскрываются — сейчас они находятся в стадии планирования. Вместе с тем эксперты указывают на ограничения: если трубопроводы могут решить вопрос транспортировки нефти, то перенаправить СПГ, алюминий и другие товары гораздо сложнее.
Отдельную проблему составляет импортная зависимость от портов в Персидском заливе, в частности, Джебель-Али — крупнейшего контейнерного хаба в мире за пределами Азии. Компенсировать это планируют через развитие железнодорожной сети.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписали соглашение между США и Ираном о прекращении войны на Ближнем Востоке на всех фронтах, включая Ливан, и открытие Ормузской. Детали соглашения будут обнародованы в течение ближайших 24−48 часов, а технические консультации начнутся позже на этой неделе.
По материалам:
Mind
Нефть
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