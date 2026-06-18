ОАЭ планируют полностью отказаться от зависимости от Ормузского пролива

«Мы движемся к полной независимости от Ормузского пролива, независимо от того, открыт он или нет. Он откроется и мы надеемся, что это произойдет быстро, но мы не остановим реализацию нового плана», — заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди.
Страна уже частично использует имеющийся трубопровод в Фуджейру для транспортировки нефти через порты на восточном побережье. Отдельные грузы удавалось провозить и через сам Ормуз — суда выключали радиопередатчики во избежание обнаружения.
Развитие восточных портов
В основе нового плана — расширение восточных портов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных на побережье Оманского залива за пределами пролива.
Кроме того, ОАЭ построят по меньшей мере еще одну новую гавань на том же побережье.
Параллельно планируется строительство новых трубопроводов, железнодорожных и автодорожных маршрутов для соединения восточных портов с нефтедобывающей и перерабатывающей инфраструктурой.
Стоимость и сроки реализации проектов не раскрываются — сейчас они находятся в стадии планирования. Вместе с тем эксперты указывают на ограничения: если трубопроводы могут решить вопрос транспортировки нефти, то перенаправить СПГ, алюминий и другие товары гораздо сложнее.
Отдельную проблему составляет импортная зависимость от портов в Персидском заливе, в частности, Джебель-Али — крупнейшего контейнерного хаба в мире за пределами Азии. Компенсировать это планируют через развитие железнодорожной сети.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписали соглашение между США и Ираном о прекращении войны на Ближнем Востоке на всех фронтах, включая Ливан, и открытие Ормузской. Детали соглашения будут обнародованы в течение ближайших 24−48 часов, а технические консультации начнутся позже на этой неделе.