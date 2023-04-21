О каких ловушках необходимо знать новоназначенным руководителям, и как их обойти — Finance.ua

О каких ловушках необходимо знать новоназначенным руководителям, и как их обойти Сегодня 09:01 — Личные финансы

О каких ловушках необходимо знать новоназначенным руководителям, и как их обойти

Независимо от своих обязанностей, все руководители сталкиваются с очень похожими проблемами и рисками в первые месяцы работы.

Work.ua со ссылкой на советы из практического пособия «Время пошло... Покори должность за 90 дней» Майкла Воткинса описал базовые принципы об ускоренной адаптации на новом месте.

Первые советы, как только вы получили повышение

Как только вы получили новую должность, каждое ваше действие будет рассматриваться, как под микроскопом, за вами все время будут наблюдать. Новое окружение будет пытаться разобраться, что вы за человек и какой руководитель. Мнение о вашей эффективности сформируется на удивление быстро, и изменить ее позже будет очень трудно.

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Если вам удалось завоевать доверие и одержать ранние победы, считайте, что вы поймали волну, на гребне которой будете успешно двигаться до конца пребывания в должности. Но если вы с самого начала позволили загнать себя в тупик, придется прокладывать путь наверх, и сделать это будет очень нелегко, говорится в книге.

Первое правило успешного перехода — быстро учиться. Чем быстрее вы будете двигаться вверх по дороге знаний, тем раньше начнете принимать удачные рабочие решения.

Важность кадровых решений

Ваша готовность с самого начала принимать жесткие кадровые решения и правильно подбирать людей на должности — самый важный фактор успеха не только в переходный период, но и после него. Действия, направленные на построение команды, должны быть последовательными и согласовываться со стратегией.

Сложность и неоднозначность проблем, которые вам предстоит решать, будут расти с каждым повышением. А значит, каждый раз придется пересматривать объем функций, которые вы будете делегировать.

Хотя подобрать правильные кадры очень важно, но это еще не все. Вам придется оценить членов команды (непосредственных подчиненных и других), чтобы обеспечить нужные кадровые перестановки. После чего составить план привлечения новых кадров и наиболее эффективного размещения на должностях оставшихся людей.

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Однако и этого недостаточно. Вам придется подтягивать и мотивировать членов команды, направляя их в желаемом направлении. И, наконец, нужно внедрять новые процессы с целью поощрения командной работы.

Остерегайтесь ваших сильных сторон

Нанести вред могут не только ваши слабости, но и сильные стороны. Качества, которые до сих пор были для вас залогом успеха, могут обернуться слабостями в новой роли.

Например: внимательность к деталям и потребность все контролировать может привести к тому, что руководитель начнет давать постоянные указания сотрудникам. Такое поведение может деморализовать людей, которые хотят внести свой вклад в проект, но не желают столь пристального наблюдения.

Самые распространенные ошибки в новой должности

Полагаться только на предыдущий опыт. Вы считаете, что сможете добиться успеха на новой должности, если будете работать так же, как и на предыдущей, только больше. Вы не понимаете, что для достижения успеха на новом месте вам нужно отказаться от определенных привычек и научиться новым вещам. Действовать под давлением обстоятельств. Вы чувствуете, что нужно что-то делать, и стараетесь; усилия ваши чрезмерны, но время еще не пришло, чтобы вы смогли что-то реально изменить. К сожалению, у вас куча дел, вам не до учебы — вы принимаете ошибочные решения, которые провоцируют сопротивление вашим инициативам. Транслировать нереальные ожидания. Вы не обсуждаете объем ваших задач и не ставите четких, достижимых целей. Несмотря на хорошие результаты, вы не отвечаете ожиданиям вашего шефа и других ключевых игроков. Хвататься сразу за все. Вы суетитесь во многих направлениях, инициируете множество новых проектов в надежде, что по крайней мере какой-то из них выстрелит. Как следствие, подчиненные сбиты с толку, а на главные проекты не хватает ресурсов. Приходить с готовыми решениями. Вы приходите в новую организацию с готовыми решениями или спешите с выводами об имеющихся проблемах и способах их решения. Вы отталкиваете людей, которые могли бы разъяснить, что к чему, следовательно, разбрасываетесь возможностями получить информационную поддержку для правильных решений. Учиться не тем вещам. Вы тратите слишком много времени на изучение технических сторон вашего бизнеса, когда на самом деле стоило бы уделить больше внимания культурному и политическому аспекту вашей новой должности. Вы не проникаете в суть новой корпоративной культуры, не выстраиваете новые отношения и каналы коммуникации, необходимые для того, чтобы правильно понимать суть событий. Пренебрегать горизонтальными отношениями. Вы уделяете чрезмерное внимание построению вертикальных отношений — с вашим шефом и непосредственными подчиненными. И совсем мало развитию отношений с коллегами вашего уровня и с другими ключевыми игроками. Вы просто не осознаете, сколь важна их роль в вашем успехе, и теряете возможность сразу же начать строить альянсы и искать союзников.

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