0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

О чем говорит значительный разрыв между средней и минимальной зарплатой в бюджете на 2026 год

17
О чем говорит значительный разрыв между средней и минимальной зарплатой в бюджете на 2026 год
О чем говорит значительный разрыв между средней и минимальной зарплатой в бюджете на 2026 год
Бывший министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что большой разрыв между средней и минимальной заработной платой в проекте государственного бюджета на 2026 год свидетельствует о высоком уровне теневой экономики.
«Средняя зарплата — это то, что отражает реальное состояние нашей экономики. И то, что она растет, показывает, что мы развиваемся даже несмотря на войну. Но я бы обратила ваше внимание на соотношение между средней и минимальной заработной платой».
Если мы декларируем, что средняя зарплата вырастет и будет 30 тыс., а минимальные — остается восемь с чем-то, даже до 9 тысяч недотягивает, а это огромный разрыв, то на самом деле это очень плохой показатель, свидетельствующий о высоком уровне теневой экономики", — сказала Жолнович в интервью «Новости».
Она отметила, что в развитых странах разрыв между средней и минимальной зарплатой не превышает 60−70%, и чем он меньше, тем лучше.
Читайте также
Комментируя, насколько велика для Украины прогнозируемая средняя зарплата в 30 тыс. грн, Жолнович отметила, что для небольшого населенного пункта, где есть подсобное хозяйство, для небольшой семьи на такую ​​сумму прожить можно, но если говорить о большой семье и необходимости добираться до работы из пригорода, тогда сумма недостаточна.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в проекте государственного бюджета на 2026 году среднемесячная заработная плата работников зафиксирована на уровне 30 032 грн. В то же время минимальная заработная плата с 1 января 2026 года устанавливается в размере 8 647 грн (сейчас 8 тыс. грн);
  • общий прожиточный минимум в проекте госбюджета увеличен на 9,9% - с 2 920 грн до 3 209 грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems