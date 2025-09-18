О чем говорит значительный разрыв между средней и минимальной зарплатой в бюджете на 2026 год Сегодня 08:44

Бывший министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что большой разрыв между средней и минимальной заработной платой в проекте государственного бюджета на 2026 год свидетельствует о высоком уровне теневой экономики.

«Средняя зарплата — это то, что отражает реальное состояние нашей экономики. И то, что она растет, показывает, что мы развиваемся даже несмотря на войну. Но я бы обратила ваше внимание на соотношение между средней и минимальной заработной платой».

Если мы декларируем, что средняя зарплата вырастет и будет 30 тыс., а минимальные — остается восемь с чем-то, даже до 9 тысяч недотягивает, а это огромный разрыв, то на самом деле это очень плохой показатель, свидетельствующий о высоком уровне теневой экономики", — сказала Жолнович в интервью «Новости».

Она отметила, что в развитых странах разрыв между средней и минимальной зарплатой не превышает 60−70%, и чем он меньше, тем лучше.

Комментируя, насколько велика для Украины прогнозируемая средняя зарплата в 30 тыс. грн, Жолнович отметила, что для небольшого населенного пункта, где есть подсобное хозяйство, для небольшой семьи на такую ​​сумму прожить можно, но если говорить о большой семье и необходимости добираться до работы из пригорода, тогда сумма недостаточна.

Справка Finance.ua:

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2026 году среднемесячная заработная плата работников зафиксирована на уровне 30 032 грн. В то же время минимальная заработная плата с 1 января 2026 года устанавливается в размере 8 647 грн (сейчас 8 тыс. грн);

общий прожиточный минимум в проекте госбюджета увеличен на 9,9% - с 2 920 грн до 3 209 грн.

