ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря — на 25 б.п., как и ожидалось Сегодня 11:13

Федеральная резервная система (ФРС) снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б. п.) — до 4−4,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

За него проголосовали все руководители Федрезерва, кроме члена совета руководителей Стивена Мирана, выступившего за снижение ставки на 50 б.п.

