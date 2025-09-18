0 800 307 555
С 1 октября в Украине будут изымать еще одну монету

С 1 октября 2025 года Нацбанк будет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Важно:
  • эти разменные монеты все еще остаются платежным средством — торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их;
  • эти монеты не нужно специально сдавать или обменивать;
  • однако, попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.
Зачем это? Учитывая значительную долю монет номиналом 10 копеек в обращении и снижение спроса на них со стороны банков и торговых сетей, решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

С 1 октября 2025 года Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек, т. е.
  • банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций;
  • Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

О применении правил округления

Как отмечалось, монеты номиналом 10 копеек и далее будут выполнять функцию средства платежа в торговой сети и сфере услуг: в случае наличия у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю сдачу этим номиналом.
В то же время, если с 1 октября 2025 г. во время наличных операций в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке (ранее подобные правила округления начали применяться при изъятии из оборота монет номиналами 1, 2, 5 и 2).
Округление общих сумм в чеке при расчетах наличными за товары (работы, услуги) будет проводиться по следующим правилам:
  • сумма, оканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая оканчивается на 00 копеек;
  • сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;
  • сумма, оканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;
  • сумма, оканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая оканчивается на 00 копеек.
При безналичных расчетах округление не будет осуществляться (как это происходило и при округлении до сумм, кратных 10 копейкам, которые действовали в Украине с 2018 года).
Как свидетельствует опыт использования правил округления в Украине, это не имеет существенного влияния на инфляцию, поскольку речь идет об округлении суммы всех товаров в чеке, а не цен индивидуальных товаров.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНБУБанки Украины
