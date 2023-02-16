«Няни» для инвесторов в Украине: работает ли закон — Finance.ua
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«Няни» для инвесторов в Украине: работает ли закон

Казна и Политика
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«Няни» для инвесторов в Украине: работает ли закон
«Няни» для инвесторов в Украине: работает ли закон
С начала действия закона об «инвестнянях» с 13 января 2021 года по 23 января 2023 года Минэкономики получило пять заявок на реализацию инвестиционных проектов в рамках этой программы. Запланированные инвестиции по всем проектам — 11,075 млрд грн, однако ни одна гривна по ним так и не была реально привлечена.
Об этом заявил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, пояснивший, что причиной отсутствия реализации проектов является война.
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Так, три из пяти заявок (агрохолдинга «Астарта-Киев», производителя теплоизоляции ООО «ОБИО» и предприятия «Интерпайп Нико Тьюб»), по его словам, поступили в Минэкономики в конце 2021 года и забуксовали из-за войны, поэтому сейчас компании ведут расчеты и ожидают завершения активной фазы боевых действий.
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Еще две заявки поступили уже в конце декабря 2022 — начале января 2023 года от горнолыжных курортов ООО «Буковель» и ООО «Славское». То есть война не убила интерес инвесторов к Украине, пусть в их роли и выступили украинские компании.
Интересно, что ранее чиновники называли совсем другое количество компаний, желающих воспользоваться «инвестнянями» — 25 в июле 2021 года, по версии премьер-министра Дениса Шмыгаля, и семь, по его словам, в октябре 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • Ранее исполнительный директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) Сергей Цивкач рассказал, что из-за военного вторжения рф Украина потеряла потенциальные инвестиции на сумму свыше $1 млрд.
  • правительство подало в Верховную Раду законопроект, которым будет усовершенствовано положение закона об «инвестиционных нянях».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
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