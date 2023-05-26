Nvidia в шаге от капитализации в $1 триллион: акции взлетели на 24% за один день — Finance.ua

Nvidia в шаге от капитализации в $1 триллион: акции взлетели на 24% за один день Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Nvidia в шаге от капитализации в $1 триллион: акции взлетели на 24% за один день

Акции американской компании Nvidia выросли в четверг на 24% и повысили ее рыночную стоимость до 939 млрд дол. — вскоре компания может присоединиться к «клубу» из пяти компаний стоимостью более 1 трлн дол.

Таким образом компания может стать первым производителем микросхем, который будет оценен более чем в 1 трлн дол. на фоне быстрого спроса на процессоры Nvidia для развития искусственного интеллекта.

Рост акций на 24% произошел после того, как компания опубликовала свой прогноз продаж на следующий квартал в 11 млрд дол. — более чем на 50% выше предварительных оценок Уолл-стрит. Рыночная капитализация Nvidia выросла на 184 млрд долл., что превышает совокупную стоимость компаний Intel и Qualcomm и является самым большим однодневным приростом для американских акций за всю историю.

С капитализацией в 939 млрд долл. Nvidia может вскоре присоединиться к Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Saudi Aramco в элитной группе компаний, стоимость которых превышает 1 трлн.

Nvidia заявляет, что она является единственной компанией, чьи технологии способны удовлетворить спрос со стороны всей индустрии на создание генеративного искусственного интеллекта. Группа отметила «экспоненциальный рост» спроса на вычислительные мощности со стороны облачных и интернет-компаний, а также автомобильной, финансовой, медицинской и телекоммуникационной отраслей.

Продукты, включая самый мощный процессор Nvidia H100, стали очень востребованными не только крупными технологическими компаниями, но и новой волной стартапов в сфере искусственного интеллекта, в частности OpenAI и Anthropic, которые за последние месяцы привлекли миллиарды долларов венчурного финансирования.

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С начала года акции Nvidia удвоились, поскольку опасения относительно замедления расходов на облачные технологии в период пост-пандемии уступили место сумасшедшему энтузиазму нового поколения ИИ.

AMD, которая, как и Nvidia, производит специализированные чипы, наиболее подходящие для обучения ИИ на больших массивах данных, также подскочила на 11%.

Економічна Правда По материалам:

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