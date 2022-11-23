Nvidia объявила об остановке работы в россии — Finance.ua
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Nvidia объявила об остановке работы в россии

Фондовый рынок
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Nvidia объявила об остановке работы в россии
Nvidia объявила об остановке работы в россии
Американская технологическая компания NVIDIA, являющаяся одним из ключевых мировых производителей полупроводников, подтвердила, что окончательно ушла из россии.
Информация об этом представлена в ее финансовом отчете.
На закрытие российского подразделения и реструктуризацию в этой связи потратили $16 млн. Продажи в россии оценили как «несущественные» — в этом финансовом году на долю россии пришлось 2% от общего объема выручки компании и 4% — от продаж на игровом направлении. Это $500 млн из $12,5 млрд соответственно.
О том, что NVIDIA закрывает офис в россии, писал Bloomberg в начале октября. В тот момент в российском офисе оставалось 240 сотрудников. Им предложили уволиться или переехать в другую страну для продолжения работы.
В отчете подтверждается, что компания прекратила все бизнес-операции в россии с октября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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