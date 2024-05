Nvidia прогнозирует увеличение выручки во втором квартале до $28 млрд — Finance.ua

Nvidia прогнозирует увеличение выручки во втором квартале до $28 млрд Сегодня 04:40 — Фондовый рынок

Выручка Nvidia во втором квартале составит около $28 млрд, превысив прогнозы аналитиков в $26,8 млрд, сообщила компания. Результаты первого финансового квартала также превзошли прогнозы, чему способствовал рост подразделения центров обработки данных Nvidia.

Об этом пишет Bloomberg.

Оптимистический прогноз укрепил статус Nvidia как крупнейшего бенефициара затрат на ИИ. Чипы компании за последние два года стали ходовым товаром, что привело к росту продаж.

Рыночная стоимость Nvidia выросла, превысив $2,3 трлн.

Главный вопрос перед отчетом о прибылях и убытках заключался в том, могут ли последние цифры Nvidia оправдать головокружительный рост ее акций. Акции выросли на 92% в текущем году. Отчет не разочаровал, и генеральный директор Дженсен Хуанг подогрел обеспокоенность, рассказав о наступлении новой эры. «Это начало новой промышленной революции», — сказал он.

В первом квартале финансового года выручка Nvidia выросла более чем в три раза и составила $26 млрд. Без учета некоторых статей прибыль составила $6,12 на акцию. Аналитики прогнозировали объем продаж на уровне $24,7 млрд и прибыль на уровне $5,65 на акцию.

В ходе расширенных торгов в среду акции выросли на 7,8%, впервые поднявшись выше $1000.

Ралли помогло поднять акции других компаний, связанных с ИИ, в частности, Super Micro Computer Inc., Advanced Micro Devices Inc. и Dell Technologies Inc.

Подразделение центров обработки данных Nvidia, которое сейчас является крупнейшим источником продаж, в прошлом квартале принесло доход в размере $22,6 млрд. Игровые чипы обеспечили $2,6 млрд. Аналитики ожидали $21 млрд для подразделения центров обработки данных и $2,6 млрд для игр.

