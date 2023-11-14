Nvidia представила новый чип для обучения моделей генеративного искусственного интеллекта — Finance.ua

Nvidia представила новый чип для обучения моделей генеративного искусственного интеллекта Сегодня 23:48 — Технологии&Авто

Nvidia представила новый чип для обучения моделей генеративного искусственного интеллекта, Фото: Walid Berrazeg | Lightrocket | Getty Images

Американская компания Nvidia представила новый графический процессор H200, предназначенный для обучения моделей генеративного искусственного интеллекта.

Об этом сообщает CNBC

Новый графический процессор является обновлением предыдущего чипа H100, который компания OpenAI использовала для обучения своей совершенной языковой модели GPT-4. Чипы H100 стоят от 25 000 до 40 000 долларов США.

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Ключевое усовершенствование H200 состоит в том, что он содержит 141 ГБ памяти следующего поколения типа HBM 3 .

Nvidia также заявила, что H200 будет генерировать выход данных почти вдвое быстрее, чем у H100. К такому результату пришли в компании входе тестирования с использованием языковой модели Llama 2 LLM от компании Meta.

H200, продажа которого ожидается во втором квартале 2024 года, будет конкурировать с графическим процессором AMD MI300X.

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Отмечается, что чип AMD подобен H200, но имеет дополнительную память по сравнению со своими предшественниками.

В Nvidia добавили, что H200 будет совместим с H100, а это значит, что компаниям не нужно будет изменять свои серверные системы или программное обеспечение для использования новой версии чипа.

Укрінформ По материалам:

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