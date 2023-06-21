Nvidia представила суперкомпьютер на базе искусственного интеллекта — Finance.ua

Nvidia представила суперкомпьютер на базе искусственного интеллекта
Компания Nvidia, фокусирующаяся на производстве графических процессоров и чипов, презентовала самый «мощный суперкомпьютер» на базе искусственного интеллекта (ИИ) под названием DGX GH200.
Об этом сообщает Bloomberg.
Разработчики заявили, что основная цель нового устройства — помочь технологическим компаниям в создании подобных чат-боту ChatGPT систем, поскольку для тренировки нейросетей нужны большие вычислительные мощности.
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Генеративный И И, речевые модели и рекомендательные системы — цифровые движущие силы современной экономики», — отметил генеральный директор предприятия Дженсен Хуанг.
По словам представителей компании, суперкомпьютер работает на 256 чипах Grace Hopper с памятью 144 ТВ. Мощность устройства равна 1 exaFLOPS.
«Мы достигли переломного момента в новой компьютерной эре», — подытожил Хуанг.
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В компании ожидают, что первыми заказчиками устройства будут такие компании как Microsoft, Meta Platforms и Google Alphabet.
В начале мая один из пионеров ИИ-отрасли Джеффри Хинтон ушел из компании Google и предупредил мир о потенциальных рисках, связанных с технологией.
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