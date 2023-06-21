Nvidia представила суперкомпьютер на базе искусственного интеллекта — Finance.ua

Nvidia представила суперкомпьютер на базе искусственного интеллекта 21.06.2023, 01:25 — Технологии&Авто

Nvidia представила суперкомпьютер на базе искусственного интеллекта

Компания Nvidia, фокусирующаяся на производстве графических процессоров и чипов, презентовала самый «мощный суперкомпьютер» на базе искусственного интеллекта (ИИ) под названием DGX GH200.

Об этом сообщает Bloomberg

Разработчики заявили, что основная цель нового устройства — помочь технологическим компаниям в создании подобных чат-боту ChatGPT систем, поскольку для тренировки нейросетей нужны большие вычислительные мощности.

« Генеративный И И , речевые модели и рекомендательные системы — цифровые движущие силы современной экономики», — отметил генеральный директор предприятия Дженсен Хуанг.

По словам представителей компании, суперкомпьютер работает на 256 чипах Grace Hopper с памятью 144 ТВ. Мощность устройства равна 1 exaFLOPS.

«Мы достигли переломного момента в новой компьютерной эре», — подытожил Хуанг.

В компании ожидают, что первыми заказчиками устройства будут такие компании как Microsoft, Meta Platforms и Google Alphabet.

В начале мая один из пионеров ИИ-отрасли Джеффри Хинтон ушел из компании Google и предупредил мир о потенциальных рисках, связанных с технологией.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.