Нужно ли обращаться в ПФУ при перерасчете льгот на дрова — ответ ПФУ (опрос) Сегодня 17:37 — Личные финансы

Для перерасчета размера выплат льгот и субсидии на твердое печное бытовое топливо в текущем году не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщил ПФУ.

Пройдите небольшой опрос «Как вы подготовились к зиме?» по ссылке.

Если вашей семье уже назначена жилищно-коммунальная льгота или субсидия на приобретение твердого топлива, вам пересчитают ее размер автоматически.

Но необходимо будет дать согласие Пенсионному фонду на передачу ваших данных международному донору для оплаты повышенного размера поддержки в соответствии с данным Решением.

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Согласие можно предоставить в ответ на смс-сообщение, которое поступит семьям, уже получающим льготы или субсидии на твердое печное топливо, либо через электронный кабинет Пенсионного фонда Украины, либо обратившись в отделение ПФУ.

Если льгота или субсидия еще не назначена

Если вы нуждаетесь в поддержке государства, необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины при поддержке партнеров запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.

В настоящее время субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 1,3 млн семей, в среднем в октябре это было около 760 гривен на семью. Также 1,2 млн семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот — 850 гривен в месяц.

Как сообщил Шмыгаль, предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и будет составлять 16,2 тысячи гривен в год для одной семьи.

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