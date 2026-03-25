Нужно ли декларировать «еКнигу», «Пакет школьника» и «Ветеранский спорт» — объяснение НАПК Сегодня 11:05 — Личные финансы

Если выплата фактически является средством или их эквивалентом, ее следует отразить в декларации как доход

По общему правилу социальные выплаты подлежат декларированию в случае монетизации. Речь идет о случаях, когда пособие предоставляется непосредственно в денежной форме или имеет форму средств или электронного сертификата, которые можно использовать для оплаты товаров или услуг. В таких случаях полученные денежные средства считаются доходом субъекта декларирования или члена его семьи и подлежат отображению в разделе 11 декларации.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Нужно ли декларировать средства, полученные по государственным социальным программам поддержки? Как отмечать источник такого дохода? С такими вопросами субъекты декларирования обращаются в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) все чаще. Актуальности им придает появление новых социальных инициатив от государства, в частности „Ветеранский спорт“, „еКнига“, „Пакет школьника“ и других», — сказано в сообщении.

Нужно ли декларировать выплаты по новым государственным программам

Государство регулярно вводит новые программы поддержки граждан.

Например:

«Ветеранский спорт» — программа поддержки физического здоровья ветеранов;

«еКнига» — пособие на приобретение книг лицам, которым исполнилось 18 лет;

«Пакет школьника» — государственное пособие семьям с детьми, которые идут в школу.

Внедрение новых программ соцподдержки не меняет общие правила декларирования. Даже если определенная программа еще не упоминается отдельно в действующих разъяснениях НАПК. Если она носит денежный характер или может быть использована как средства для оплаты товаров или услуг, она считается доходом для целей декларирования и подлежит отображению в декларации.

Это правило применяется ко всем подобным государственным программам социальной поддержки.

Как указывать источник дохода

В декларации нужно указать источник дохода.

Если декларанту известно, какой именно орган производит выплату, следует указывать именно его. Например:

в рамках программы «Пакет школьника» выплата осуществляется через Министерство социальной политики, семьи и единства Украины;

в рамках программы «Ветеранский спорт» — через Министерство по делам ветеранов Украины;

в рамках программы «еКнига» — через Министерство культуры Украины.

В то же время в случаях, когда у декларанта нет информации о конкретном распорядителе бюджетных средств, допустимо указать источником дохода Кабинет Министров Украины. Если более подробная информация об источнике выплаты отсутствует, указание Кабинета Министров Украины не будет считаться ошибкой.

На что обратить внимание декларантам

Список государственных программ социальной поддержки постоянно расширяется и при получении каких-либо выплат в рамках таких программ принципиально оценивать:

имеют ли они денежный или монетизированный характер;

получены ли субъектом декларирования или членом его семьи.

Если выплата — это по факту денежные средства или их эквивалент, ее следует отобразить в декларации как доход, даже если соответствующая программа еще не освещена отдельно в разъяснениях НАПК.

Кампания декларирования

В НАПК напомнили, что с 1 января по 31 марта включительно продолжается кампания декларирования публичных служащих за 2025 год. Декларацию можно подать, зайдя в персональный электронный кабинет Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления ( Реестра декларации ).

По состоянию на начало марта граждане Украины подали более 46 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Общая сумма задекларированных доходов, полученных в 2025 году, составляет 32,4 млрд грн. Декларационная кампания продлится до 1 мая.

Часть украинцев может не подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. Это возможно, если в течение года человек получал только те доходы, которые не подлежат налогообложению или с которых налог был уплачен при начислении.

В то же время, ошибки или неточности в отчетах теперь могут обойтись значительно дороже.

