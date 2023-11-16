Новый вид мошенничества: полиция предупреждает об аферистах — Finance.ua

Новый вид мошенничества: полиция предупреждает об аферистах Сегодня 12:14 — Криминал

Новый вид мошенничества: полиция предупреждает об аферистах

Как сообщила полиция, в социальных сетях и телефонных мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp и т. д. ) распространяется сообщение об онлайн — заработке. Жителям обещают невероятный доход за примитивную работу в сети.

Об этом пишет полиция Прикарпатья.

Читайте также В Киеве псевдоволонтер присвоила 1 млн грн, обманув пострадавших от российской агрессии

Полицейские напоминают — это мошенники. За последнюю неделю к правоохранителям обратилось почти тридцать человек, которые по такой схеме аферистов «заработать» потеряли средства.

Как действуют мошенники

Сообщения с предложением заработка в интернете в основном поступают с неизвестных номеров и с подозрительным кодом (+1, +2 и т. п. ).

Они рассчитаны на тех, кто ищет легких денег. Мошенники предлагают немалый доход за написание комментариев в социальных сетях, распространение сообщения в сторис, просмотры видео в ток-токе, бронирование номеров в гостиницах и прочее.

Читайте также В Киевской области разоблачили застройщика, не уплатившего 15 млн грн налогов

Аферисты сразу же просят реквизиты банковской карты и присылают деньги за якобы первые выполненные задания. В основном это небольшая сумма 100 — 200 гривен. Но таким образом аферисты получают банковские данные и сразу входят в доверие к гражданину.

Вскоре предлагают быстро удвоить заработок, а для этого уже просят поставить депозит, который якобы удвоят за сутки. Доверчивые жители присылают немалые сбережения.

Пример. Так, одна из заявительниц, 66-летняя жительница Ивано-Франковска, которой неизвестный мужчина предложил таким образом получить дополнительный доход в Интернете, послала мошенникам более 130 тысяч гривен. Как только деньги поступают на счет злоумышленников, они прекращают контакт с потерпевшими, их блокируют.

Справка Finance.ua:

«Вишинг» — метод социальной инженерии, который активно используют мошенники для кражи карточных данных непосредственно у клиентов.

Под видом банковских работников или сотрудников службы безопасности, иногда — сотрудников силовых структур или Национального банка, они звонят украинцам и выпытывают у них конфиденциальную информацию о платежной карте: номер карты, срок действия, CVV/CVC2-код. Получив эти данные, мошенники могут легко снять деньги с такой карты.

Как уберечься

Банковские работники постоянно сообщают клиентам, что никогда не звонят им с целью уточнения каких-либо критических данных и предупреждают их о необходимости держать все в секрете. Также в СМС-сообщениях, которыми доставляются ОТП-пароли, всегда содержится напоминание, что эту информацию нельзя передавать третьим лицам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.