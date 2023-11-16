Новый вид мошенничества: полиция предупреждает об аферистах — Finance.ua
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Новый вид мошенничества: полиция предупреждает об аферистах

Криминал
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Новый вид мошенничества: полиция предупреждает об аферистах
Новый вид мошенничества: полиция предупреждает об аферистах
Как сообщила полиция, в социальных сетях и телефонных мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp и т. д.) распространяется сообщение об онлайн — заработке. Жителям обещают невероятный доход за примитивную работу в сети.
Об этом пишет полиция Прикарпатья.
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Полицейские напоминают — это мошенники. За последнюю неделю к правоохранителям обратилось почти тридцать человек, которые по такой схеме аферистов «заработать» потеряли средства.

Как действуют мошенники

Сообщения с предложением заработка в интернете в основном поступают с неизвестных номеров и с подозрительным кодом (+1, +2 и т. п.).
Они рассчитаны на тех, кто ищет легких денег. Мошенники предлагают немалый доход за написание комментариев в социальных сетях, распространение сообщения в сторис, просмотры видео в ток-токе, бронирование номеров в гостиницах и прочее.
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Аферисты сразу же просят реквизиты банковской карты и присылают деньги за якобы первые выполненные задания. В основном это небольшая сумма 100 — 200 гривен. Но таким образом аферисты получают банковские данные и сразу входят в доверие к гражданину.
Вскоре предлагают быстро удвоить заработок, а для этого уже просят поставить депозит, который якобы удвоят за сутки. Доверчивые жители присылают немалые сбережения.
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Пример. Так, одна из заявительниц, 66-летняя жительница Ивано-Франковска, которой неизвестный мужчина предложил таким образом получить дополнительный доход в Интернете, послала мошенникам более 130 тысяч гривен. Как только деньги поступают на счет злоумышленников, они прекращают контакт с потерпевшими, их блокируют.

Справка Finance.ua:

  • «Вишинг» — метод социальной инженерии, который активно используют мошенники для кражи карточных данных непосредственно у клиентов.
  • Под видом банковских работников или сотрудников службы безопасности, иногда — сотрудников силовых структур или Национального банка, они звонят украинцам и выпытывают у них конфиденциальную информацию о платежной карте: номер карты, срок действия, CVV/CVC2-код. Получив эти данные, мошенники могут легко снять деньги с такой карты.
Как уберечься
  • Банковские работники постоянно сообщают клиентам, что никогда не звонят им с целью уточнения каких-либо критических данных и предупреждают их о необходимости держать все в секрете. Также в СМС-сообщениях, которыми доставляются ОТП-пароли, всегда содержится напоминание, что эту информацию нельзя передавать третьим лицам.

Самые популярные схемы карточных мошенников, и как от них уберечься

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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