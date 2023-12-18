Новый президент Аргентины разыграл свою последнюю зарплату в должности депутата — Finance.ua

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Новый президент Аргентины разыграл свою последнюю зарплату в должности депутата

Мир
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Новый президент Аргентины разыграл свою последнюю зарплату в должности депутата
Новый президент Аргентины разыграл свою последнюю зарплату в должности депутата
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей разыграл среди граждан свою последнюю зарплату, которую он получил в качестве народного депутата до принесения президентской присяги.
Об этом пишет Associated Press.
Во время прямой видеотрансляции в Instagram Милей продемонстрировал свой офис и похвастался своими атрибутами президента. В эфире также состоялся розыгрыш последней месячной зарплаты в должности народного депутата — 2,1 млн аргентинских песо (примерно $2500).
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«Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу», — пошутил Милей.
Отмечается, что победителем розыгрыша стала женщина по имени Вероника Гомес. Розыгрыш в офисе президента контролировал нотариус.
АР напоминает, что во время своей депутатской кампании два года назад Милей пообещал, что будет разыгрывать свою ежемесячную зарплату, чтобы «выделиться из касты». Так он называет политический класс, обвиняемый в постоянных привилегиях.
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«Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату… и так же как я сдержал свое слово в роли депутата, я буду держать свое слово в роли президента», — подчеркнул 53-летний экономист, ставший президентом всего через два годы после прихода в политику.

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По материалам:
Espreso.tv
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