Бразилия и Аргентина выпустят общую валюту — Finance.ua

Бразилия и Аргентина выпустят общую валюту Сегодня 15:28 — Валюта

Бразилия и Аргентина выпустят общую валюту

Две крупнейшие экономики Южной Америки обсудят план создания новой валюты на саммите в Буэнос-Айресе на этой неделе.

Другие латиноамериканские страны тоже приглашены присоединиться к плану, который может создать второй по величине валютный союз в мире, пишет Financial Times.

Новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать «сюр» (юг), может способствовать региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара США. Сначала она будет работать параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

Когда появится новая валюта

В ближайшее время будет начато изучение параметров, необходимых для общей валюты, включающей все, от фискальных вопросов до размера экономики и роли центральных банков.

Поначалу будет создан двусторонний проект для Бразилии и Аргентины. К инициативе будет предложено приобщиться также другим странам.

По оценкам FT, валютный союз, который бы охватил всю Латинскую Америку, составил бы около 5 процентов мирового ВВП. Крупнейший в мире валютный союз, евро, охватывает около 14 процентов мирового ВВП в долларовом эквиваленте.

Другие валютные блоки включают франк, используемый некоторыми африканскими странами и привязанный к евро, и восточно-карибский доллар. Однако они охватывают гораздо меньшую часть мирового экономического производства.

Сколько времени понадобится на разработку и внедрение валюты

По всей вероятности, для реализации проекта понадобится много лет. Министр экономики Аргентины Серхио Масса отмечает, что Европе понадобилось 35 лет, чтобы создать евро.

Ожидается, что официальное объявление будет сделано во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы в Аргентину.

Бразилия и Аргентина обсуждали общую валюту в последние несколько лет, но переговоры провалились из-за оппозиции центрального банка Бразилии касательно этой идеи, сказал один чиновник, близкий к дискуссиям.

Телеканал 24 По материалам:

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