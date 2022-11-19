Новый налог на землю: кому не нужно платить — Finance.ua

Новый налог на землю: кому не нужно платить
Владельцам земли и арендаторам паев в Украине с 2023 года нужно будет платить новый налог на землю.
Речь идет о минимальном налоговом обязательстве (МНО).
Сумма налога в среднем составит от 3 до 6 тысяч гривен.
По словам старшего проектного менеджера по земельной реформе Офиса реформ КМУ Андрея Мартына, сейчас в Украине около трети земельных паев находятся в «серой» аренде.
Это означает, что арендаторы не заключают с владельцами паев официальные договоры аренды, а пользуются их землей на основе личных договоренностей. Впоследствии, собрав урожай, они рассчитываются с землевладельцами или деньгами, или в натуральной форме — частью собранного урожая, и владельцы паев экономят на налогах.
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Однако с 1 января 2023 г. для таких граждан все изменится. С введением минимального налогового обязательства владельцу пая, официально не переданного в аренду, придется платить в среднем 1,5 тыс. грн за гектар в бюджет громады. Таким образом, среднестатистический пай будет стоить около 6 тыс. грн.
Кого не коснется
Тех владельцев земли и арендодателей, которые и сейчас исправно платят налоги, нововведение не коснется.
Кроме того, МНО не нужно будет платить с земель:
- которые находятся на временно оккупированной территории;
- находятся в зоне боевых действий — там, где шли бои, или там, где они сейчас продолжаются;
- засоренных взрывоопасными предметами;
- на которых построены фортификационные сооружения.
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