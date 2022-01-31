Самая дорогая и самая дешевая земля в Украине (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли в Украине, узнал, что по состоянию на 11 февраля заключено 94 265 сделок в рамках рынка земли. Средняя стоимость гектара отчужденной земли в стране — 38 455 гривен.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня заключено 94 265 сделок в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 5463 нотариуса. Всего заявлений — 6127, из них согласовано 5424, отказ получили 702, в очереди — 1. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме», — сказано в сообщении министерства.

Как свидетельствуют данные Минагрополитики, в лидерах среди регионов Украины по площади проданной земли сельскохозяйственного назначения и количеству сделок остается Харьковская область. Здесь было продано 35 286 га сельхозземли. Средняя цена составляет 31,5 тыс. гривен за гектар.

Где земля стоит дороже всего:

во Львовской области — 245,3 тыс. гривен в среднем за гектар;

в Киевской области средняя стоимость гектара в 156 тыс. гривен;

на третьем месте Ивано-Франковская область, где гектар продается за 151 тысячу гривен.

Самая дешевая земля:

в Запорожской области — 22,8 тыс. гривен в среднем за гектар;

Херсонская обл. — 23 тыс. гривен за гектар;

Черниговская — 23,5 тыс. гривен.



Инфографика: Минагрополитики

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