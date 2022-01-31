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Самая дорогая и самая дешевая земля в Украине (инфографика)

Самая дорогая и самая дешевая земля в Украине (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли в Украине, узнал, что по состоянию на 11 февраля заключено 94 265 сделок в рамках рынка земли. Средняя стоимость гектара отчужденной земли в стране — 38 455 гривен.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня заключено 94 265 сделок в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 5463 нотариуса. Всего заявлений — 6127, из них согласовано 5424, отказ получили 702, в очереди — 1. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме», — сказано в сообщении министерства.

Как свидетельствуют данные Минагрополитики, в лидерах среди регионов Украины по площади проданной земли сельскохозяйственного назначения и количеству сделок остается Харьковская область. Здесь было продано 35 286 га сельхозземли. Средняя цена составляет 31,5 тыс. гривен за гектар.

Где земля стоит дороже всего:

  • во Львовской области — 245,3 тыс. гривен в среднем за гектар;
  • в Киевской области средняя стоимость гектара в 156 тыс. гривен;
  • на третьем месте Ивано-Франковская область, где гектар продается за 151 тысячу гривен.

Самая дешевая земля:

  • в Запорожской области — 22,8 тыс. гривен в среднем за гектар;
  • Херсонская обл. — 23 тыс. гривен за гектар;
  • Черниговская — 23,5 тыс. гривен.


Инфографика: Минагрополитики

Справка Finance.ua:

  • 1 июля министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли;
  • до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам;
  • вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно 🌿

По материалам Finance.UA
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