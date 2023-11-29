Новый глава АМКУ назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине — Finance.ua

Новый глава АМКУ назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Новый глава АМКУ назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине

Во время выступления в парламенте новый глава АМКУ Павел Кириленко сделал акцент на борьбе с коррупцией.

В своем первом интервью в качестве руководителя ведомства, данном изданию Forbes.ua , он назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине.

«Энергетика, процессы приватизации, портовая и строительная отрасли, крупные монополии, закупки, фармацевтический рынок. Но риски могут возникать и по другим направлениям», — сказал он.

Читайте также В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией

Также он сказал, что одна из приоритетных задач АМКУ — это привлечение денег в бюджет, но не единственная.

«Да, штрафы, наложенные АМКУ, идут в государственный бюджет, но это не цель, а следствие нашей работы. Не нужно сравнивать и путать АМКУ с государственной налоговой службой. Основная задача — предотвращение и пресечение нарушений в сфере экономической конкуренции. Штрафы — это не всегда самое большое наказание для нарушителей. Внесение в реестр штрафников и, как следствие, запрет участвовать в публичных закупках — более существенная мера», — добавил он.

Справка Finance.ua:

более половины украинцев считают, что в стране есть попытки преодолеть коррупцию и есть положительные сдвиги, о чем, в частности, свидетельствуют последние новости о задержании и арестах, в то же время треть убеждена, что это, наоборот, свидетельствует о безнадежной коррумпированности и отсутствии каких-либо изменений;

Американские СМИ сообщили, что коррупция в Украине якобы может стать угрозой для военной помощи от наших партнеров. Однако экономические и военные переговоры проходят параллельно, и их не стоит ставить в прямую зависимость друг от друга;

Украина очень проигрывает европейским странам в уровне коррупции, однако что касается бюрократии и ставок налогообложения, то дома, по мнению большинства, более благоприятный климат, чем в Европе.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.