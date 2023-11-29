Новый глава АМКУ назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине — Finance.ua

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Новый глава АМКУ назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине

Казна и Политика
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Новый глава АМКУ назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине
Новый глава АМКУ назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине
Во время выступления в парламенте новый глава АМКУ Павел Кириленко сделал акцент на борьбе с коррупцией.
В своем первом интервью в качестве руководителя ведомства, данном изданию Forbes.ua, он назвал наиболее коррумпированные сектора экономики в Украине.
«Энергетика, процессы приватизации, портовая и строительная отрасли, крупные монополии, закупки, фармацевтический рынок. Но риски могут возникать и по другим направлениям», — сказал он.
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Также он сказал, что одна из приоритетных задач АМКУ — это привлечение денег в бюджет, но не единственная.
«Да, штрафы, наложенные АМКУ, идут в государственный бюджет, но это не цель, а следствие нашей работы. Не нужно сравнивать и путать АМКУ с государственной налоговой службой. Основная задача — предотвращение и пресечение нарушений в сфере экономической конкуренции. Штрафы — это не всегда самое большое наказание для нарушителей. Внесение в реестр штрафников и, как следствие, запрет участвовать в публичных закупках — более существенная мера», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • более половины украинцев считают, что в стране есть попытки преодолеть коррупцию и есть положительные сдвиги, о чем, в частности, свидетельствуют последние новости о задержании и арестах, в то же время треть убеждена, что это, наоборот, свидетельствует о безнадежной коррумпированности и отсутствии каких-либо изменений;
  • Американские СМИ сообщили, что коррупция в Украине якобы может стать угрозой для военной помощи от наших партнеров. Однако экономические и военные переговоры проходят параллельно, и их не стоит ставить в прямую зависимость друг от друга;
  • Украина очень проигрывает европейским странам в уровне коррупции, однако что касается бюрократии и ставок налогообложения, то дома, по мнению большинства, более благоприятный климат, чем в Европе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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