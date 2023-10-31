В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией — Finance.ua

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В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией

Криптовалюта
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В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией
В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией
Центр стратегических и интернациональных исследований (CSIS) провел панельную дискуссию. Участники мероприятия обсудили роль технологии блокчейна в укреплении демократических институтов.
По словам представительницы Минцифры Юлии Пархоменко, ведомство продолжает работать даже в условиях войны, чтобы сделать государственные услуги еще более удобными и доступными для украинцев и бизнеса.
В Минцифры Украины считают, что технология блокчейна создает новые возможности для цифровизации государственных сервисов:
«Блокчейн может надежно защитить государственные реестры от несанкционированных вмешательств, повысить их прозрачность и снизить уровень коррупции в администрирующих их госучреждениях. Ведь безопасность реестров — это безопасность государства».

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Кроме того, блокчейн способствует фиксации российских военных преступлений, отметили эксперты. В качестве примера они назвали проект Dokaz от STARLing lab, который фиксирует и оцифровывает доказательства российского террора с использованием этой технологии. По мнению представителей Минцифры, эта инициатива крайне важна для установления справедливости в международном суде.
В настоящее время ведомство работает над исследованием международного опыта использования блокчейна в государственном секторе. Кроме того, оно разрабатывает стратегию, позволяющую эффективно внедрять Web3-технологии в Украине.
Напомним, в этом году биткоин стал одним из лучших инвестиционных инструментов. По сравнению с 1 января его стоимость уже выросла примерно на 60%. Finance.ua решил разобраться в том, как происходит процесс обмена криптовалюты и как сделать его простым и безопасным:

Обмен криптовалют — особенности процесса

По материалам:
incrypted
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