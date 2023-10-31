В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией — Finance.ua

В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией Сегодня 07:28 — Криптовалюта

В Минцифры Украины рассказали о важности блокчейна в борьбе с коррупцией

Центр стратегических и интернациональных исследований (CSIS) провел панельную дискуссию. Участники мероприятия обсудили роль технологии блокчейна в укреплении демократических институтов.

По словам представительницы Минцифры Юлии Пархоменко, ведомство продолжает работать даже в условиях войны, чтобы сделать государственные услуги еще более удобными и доступными для украинцев и бизнеса.

В Минцифры Украины считают, что технология блокчейна создает новые возможности для цифровизации государственных сервисов:

«Блокчейн может надежно защитить государственные реестры от несанкционированных вмешательств, повысить их прозрачность и снизить уровень коррупции в администрирующих их госучреждениях. Ведь безопасность реестров — это безопасность государства».

Кроме того, блокчейн способствует фиксации российских военных преступлений, отметили эксперты. В качестве примера они назвали проект Dokaz от STARLing lab, который фиксирует и оцифровывает доказательства российского террора с использованием этой технологии. По мнению представителей Минцифры, эта инициатива крайне важна для установления справедливости в международном суде.

В настоящее время ведомство работает над исследованием международного опыта использования блокчейна в государственном секторе. Кроме того, оно разрабатывает стратегию, позволяющую эффективно внедрять Web3-технологии в Украине.

Напомним, в этом году биткоин стал одним из лучших инвестиционных инструментов. По сравнению с 1 января его стоимость уже выросла примерно на 60%. Finance.ua решил разобраться в том, как происходит процесс обмена криптовалюты и как сделать его простым и безопасным:

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