Новый дизайн без рамок и «челки»: каким будет новый iPhone — Finance.ua

Новый дизайн без рамок и «челки»: каким будет новый iPhone Сегодня 22:30 — Технологии&Авто

Новый дизайн без рамок и «челки»: каким будет новый iPhone

Apple работает над созданием полностью безрамочного iPhone, и, согласно последним утечкам, такой дизайн может появиться уже в ближайшие годы.

Об этом сообщает сайт MacRumors.

Что известно

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в моделях iPhone, которые выйдут в следующем году, Apple снизит размер выреза Dynamic Island. А уже в 2026 году компания представит юбилейный, 20-летний iPhone с полностью перерделанным дизайном.

Ранее Гурман сообщал, что этот смартфон получит изогнутые стеклянные края, сверхтонкие рамки и настоящий экран от края до края — без вырезов и видимых элементов. Это будет первый iPhone с по-настоящему цельным и бесшовным дисплеем.

Как выглядит безрамочный iPhone (иллюстративный фото: MacRumors)

Между тем издание The Information сообщало, что уже вышедшие в 2025 году модели iPhone 18 Pro получат Face ID под экраном и крохотное отверстие только для фронтальной камеры.

При этом от выреза в форме «таблетки» Apple полностью откажется. Однако остается непонятным, почему Гурман говорит о сохранении уменьшенной версии Dynamic Island на год дольше.

Читайте также Apple будет обновлять дизайн iPhone каждый год до 2027-го

Если объединить все данные, полноценный iPhone с камерой и Face ID под экраном может появиться в 2027 году.

Переход Apple к полноэкранному дизайну происходит постепенно: в 2017 году с iPhone X компания отказалась от Touch ID и широких рамок в пользу Face ID и «челки», а в 2022 году с iPhone 14 Pro перешла на Dynamic Island.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.