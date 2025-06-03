iPhone 16е вошел в топ-10 телефонов Европы за первый месяц: ТОП-10 (инфографика) — Finance.ua

iPhone 16е вошел в топ-10 телефонов Европы за первый месяц: ТОП-10 (инфографика) Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

iPhone 16е вошел в топ-10 телефонов Европы за первый месяц: ТОП-10 (инфографика)

iPhone 16e от Apple, выпущенный в конце февраля 2025 года, сразу попал в список бестселлеров смартфонов Европы уже за первый полный месяц продаж.

Об этом сообщает Counterpoint Research

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iPhone 16e был девятым популярным смартфоном в Европе, который обеспечил 8% продаж Apple и 2% от общего объема продаж смартфонов в марте 2025 года.

За первый полный месяц продаж iPhone 16e отстал на 17% от iPhone SE 2022 и на 20% от SE 2020. iPhone SE 2022 и iPhone SE 2020 также составляли большую долю продаж Apple за первый месяц (12% и 19% соответственно) по сравнению с 8% у iPhone 16e. Они также заняли более высокие места в европейском списке бестселлеров.

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Относительно высокая цена iPhone 16e по сравнению с предыдущими устройствами iPhone SE ограничила продажи в Европе. Цена 16e, которая составляет 699 евро (599 долларов США), значительно превышает стартовую цену iPhone SE 2022 года, когда она составляла 519 евро (429 долларов США), и цена iPhone SE 2020 года, составлявшая 479 евро (399 долларов США), что снизило его привлекательность в этих сложных экономических условиях. Кроме того, некоторые магазины предлагают iPhone 15 по той же цене, что и iPhone 16e, поэтому многие потребители выбирают устройство с лучшими характеристиками, хотя почти двухлетней давности. Таким образом, iPhone 15 также попал в список 10 лучших моделей Европы за апрель". — сказал заместитель директора Ян Стрыяк

список винтажных и устаревших устройств. Число устаревших продуктов не увеличилось, а число винтажных — да. Ранее Apple обновила свойЧисло устаревших продуктов не увеличилось, а число винтажных — да.

Винтажными девайсами компании теперь считаются iPhone 7 Plus и iPhone 8 на 64 ГБ и 256 ГБ. Версия iPhone 8 с объемом памяти 128 ГБ не попала в список, поскольку Apple сняла ее с продаж только в 2020 году, за полгода после выхода iPhone 11, отметили в MacRumors.

блок камер: он станет шире, займет больше места на задней панели, а микрофон, вспышка и LiDAR переедут вправо. Камеры по-прежнему будут размещаться слева, но весь модуль станет более заметным. Напомним , уже в 2025 году линейка iPhone 17 получит переработанныйон станет шире, займет больше места на задней панели, а микрофон, вспышка и LiDAR переедут вправо. Камеры по-прежнему будут размещаться слева, но весь модуль станет более заметным.

Но это только начало. Согласно утечке от Digital Chat Station, Apple планирует менять дизайн iPhone ежегодно по меньшей мере до 2027-го.

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