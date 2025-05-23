Две модели iPhone официально признаны «винтажными» — Finance.ua

Две модели iPhone официально признаны «винтажными» 23.05.2025, 01:10 — Фондовый рынок

Две модели iPhone официально признаны «винтажными»

Apple обновила свой список винтажных и устаревших устройств. Число устаревших продуктов не увеличилось, а число винтажных — да. Винтажными девайсами компании теперь считаются iPhone 7 Plus и iPhone 8 на 64 ГБ и 256 ГБ.

Версия iPhone 8 с объемом памяти 128 ГБ не попала в список, поскольку Apple сняла ее с продаж только в 2020 году, за полгода после выхода iPhone 11, отметили в MacRumors.

iPhone 7 Plu s вышел в 2016 году и стал первым iPhone с двойной основной камерой. Также в то время довольно смелым решением стал отказ от 3.5 мм разъема.

s вышел в 2016 году и стал первым iPhone с двойной основной камерой. Также в то время довольно смелым решением стал отказ от 3.5 мм разъема. iPhone 8 вышел в 2017 году вместе с iPhone X. Это был первый iPhone с беспроводной зарядкой и камерой, способной записывать видео в формате 4К.

Компания не станет удаленно блокировать эти iPhone, требуя, чтобы вы срочно обновились. Внесение в список «винтажных» устройств означает лишь то, что с момента окончания их продаж прошло более 5 лет. Компания обязуется ремонтировать винтажные устройства только при наличии деталей.

Спустя семь лет после снятия с продажи устройства попадают в список в список продуктов, которые «устарели и вышли из эксплуатации» — и вот они не подлежат никакому обслуживанию.

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УНІАН По материалам:

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