Новые санкции от ЕС могут лишить россиян ноутбуков — Politico — Finance.ua
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Новые санкции от ЕС могут лишить россиян ноутбуков — Politico

Фондовый рынок
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Новые санкции от ЕС могут лишить россиян ноутбуков — Politico
Новые санкции от ЕС могут лишить россиян ноутбуков — Politico
Евросоюз готовит 9 пакет санкций против россии. В частности, страну-террориста планируют ограничить в ноутбуках, жестких дисках и камерах, пишет Politico.
Издание получило документы, в которых говорится, что Европейская комиссия хочет подорвать новым пакетом санкций «российский военно-промышленный комплекс». Он коснется целого ряда отраслей промышленности.
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Новый санкционный пакет направлен на то, чтобы подавить «усиление российского промышленного потенциала» посредством расширенного списка из 169 организаций. Речь идет о тех, которые предоставляют товары, способствующие технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности страны-агрессора.
Под новые санкции подпадают:
  • двигатели для беспилотников;
  • химическое и биологическое оборудование;
  • средства борьбы с массовыми беспорядками;
  • электронные компоненты.
ЕС хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиации и космической отрасли, включив в него авиационные двигатели и их части. Также под новые ограничения подпадают ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы.
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В отдельном документе, который детализирует список подпадающих под санкции организаций, говорится о временной остановке действия лицензий на вещание для:
  • НТВ/НТВ Мир;
  • Россия 1;
  • РЕН ТВ;
  • Первый канал.
Кроме того, ЕС хочет наложить ограничения на несколько военизированных и расистских формирований, а также ввести санкции против Яна Игоревича Петровского — командира так называемой оперативной группы «русич», которая поддерживает тесные связи с частной военной компанией «Вагнер Групп».
Сейчас послы ЕС обсуждают перечень новых ограничений, чтобы принять их на этой неделе или в начале следующей. Предложения должны поддержать все страны ЕС.
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Напомним, Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против россии за развязанную ею войну против Украины, который предлагает утвердить странам-членам. В частности, в санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены госдумы и совета федерации, министры, губернаторы и политики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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