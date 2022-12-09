Новые санкции от ЕС могут лишить россиян ноутбуков — Politico Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Новые санкции от ЕС могут лишить россиян ноутбуков — Politico

Евросоюз готовит 9 пакет санкций против россии. В частности, страну-террориста планируют ограничить в ноутбуках, жестких дисках и камерах, пишет Politico.

Издание получило документы, в которых говорится, что Европейская комиссия хочет подорвать новым пакетом санкций «российский военно-промышленный комплекс». Он коснется целого ряда отраслей промышленности.

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Новый санкционный пакет направлен на то, чтобы подавить «усиление российского промышленного потенциала» посредством расширенного списка из 169 организаций. Речь идет о тех, которые предоставляют товары, способствующие технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности страны-агрессора.

Под новые санкции подпадают:

двигатели для беспилотников;

химическое и биологическое оборудование;

средства борьбы с массовыми беспорядками;

электронные компоненты.

ЕС хочет расширить список санкционных товаров для использования в авиации и космической отрасли, включив в него авиационные двигатели и их части. Также под новые ограничения подпадают ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы.

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В отдельном документе, который детализирует список подпадающих под санкции организаций, говорится о временной остановке действия лицензий на вещание для:

НТВ/НТВ Мир;

Россия 1;

РЕН ТВ;

Первый канал.

Кроме того, ЕС хочет наложить ограничения на несколько военизированных и расистских формирований, а также ввести санкции против Яна Игоревича Петровского — командира так называемой оперативной группы «русич», которая поддерживает тесные связи с частной военной компанией «Вагнер Групп».

Сейчас послы ЕС обсуждают перечень новых ограничений, чтобы принять их на этой неделе или в начале следующей. Предложения должны поддержать все страны ЕС.

Напомним, Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против россии за развязанную ею войну против Украины, который предлагает утвердить странам-членам. В частности, в санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены госдумы и совета федерации, министры, губернаторы и политики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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