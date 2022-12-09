США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью — Finance.ua
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США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью

Мир
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США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью
США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, торговавшим иранской нефтью в обход международного эмбарго.
Об этом сообщают Госдеп США и Минфин США.
«В партнерстве с высокопоставленными чиновниками IRGC-QF сеть компаний Аяна способствовала поставке иранской нефти в Китайскую Народную Республику и россию», — сказано в сообщении.
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Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции — Силы Qods.
Кроме Аяна, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень еще четырех физических и 26 юридических лиц, а также заблокировало имущество одного судна, связанного с операциями в обход санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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