США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью — Finance.ua

США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью Сегодня 11:47 — Мир

США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, торговавшим иранской нефтью в обход международного эмбарго.

«В партнерстве с высокопоставленными чиновниками IRGC-QF сеть компаний Аяна способствовала поставке иранской нефти в Китайскую Народную Республику и россию», — сказано в сообщении.

Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции — Силы Qods.

Кроме Аяна, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень еще четырех физических и 26 юридических лиц, а также заблокировало имущество одного судна, связанного с операциями в обход санкций.

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Українська правда По материалам:

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