Правительство предлагает санкции к 6 тысячам человек и компаний в россии (инфографика) — Finance.ua

Правительство предлагает санкции к 6 тысячам человек и компаний в россии (инфографика) Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Сейчас в Украине введены санкции против почти 4500 физических и юридических лиц, связанных с рф. В Минэкономики сообщили, что на рассмотрение СНБОУ уже направлены предложения введения санкций более чем к 6 000 физическим и юридическим лицам из россии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Введены санкции против почти 4500 физических и юридических лиц, проработаны и рекомендованы еще против более 6000 человек. Таковы промежуточные результаты работы Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам реализации санкционной политики за 100 дней», — сказано в сообщении.

По мнению министра экономики Юлии Свириденко, набранные темпы позволят выполнить задачи Президента Украины Владимира Зеленского по усилению санкционного давления на агрессора.

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За 100 дней работы Межведомственной рабочей группы по реализации санкционной политики Совет национальной безопасности и обороны принял, а Президент Украины своими указами ввел в действие санкции против 3117 физических лиц и 1374 юридических лиц. Предварительно принятые санкции были проработаны МРГ и рекомендованы для рассмотрения СНБОУ.

Среди физических лиц, в отношении которых уже введены санкции:

дети и родственники Владимира Путина и Сергея Лаврова, известный как «кошелек Путина» бизнесмен Сергей Ролдугин;

высшее политическое и военное руководство россии и беларуси. В частности, командующий Объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин и «мариупольский мясник» Михаил Мизинцев, министр обороны республики беларусь. Виктор Хренин, Государственный секретарь Совета безопасности республики беларусь Александр Вольфович;

российские олигархи из списка Forbes и их окружение — Аркадий и Борис Ротенберги, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук и т.д. — всего 256 человек;

духовенство и пропагандисты. В частности, Владимир Гундяев, Ольга Скабеева, Захар Прилепин, Иван Охлобыстин и другие.

представители т.н. «правительств «ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым, коллаборанты и т.д.

Среди юридических лиц:

банки, в частности «Альфа-Банк» (россия), компании, связанные со «Сбербанком россии», «ВТБ Банком»;

предприятия добывающей отрасли и переработки, металлургии и т.д., в частности, «Алроса», «Татнефть» и «Татойл», предприятия группы «Лукойл»;

транспортные и логистические компании, аэропорты, авиакомпании;

предприятия ВПК и т.д.

Кроме того, рассмотрено и рекомендовано направить на рассмотрение СНБОУ предложения введения санкций еще до более 6 000 физических и юридических лиц. В частности, относительно:

более 1000 представителей власти рф, военного руководства, банковской сферы и т.д.;

свыше 2000 пропагандистов, деятелей культуры, блоггеров, спортсменов, ТРК, издательств и т.д.

свыше 3000 предприятий военно-промышленного комплекса.

Инфографика: Минэкономики

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