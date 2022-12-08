Еврокомиссия представила новый пакет санкций против рф — Finance.ua

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Еврокомиссия представила новый пакет санкций против рф

Мир
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Еврокомиссия представила новый пакет санкций против рф
Еврокомиссия представила новый пакет санкций против рф
Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против россии за развязанную ею войну против Украины, который предлагает утвердить странам-членам.
Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности, в санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены госдумы и совета федерации, министры, губернаторы и политики.
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Фон дер Ляен отметила, что речь идет в том числе о лицах, которых можно считать ответственными за целенаправленные удары по гражданским целям, вывоз украинских детей в рф, вывоз присвоенной сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий.
Также Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков — включая полный запрет транзакций российского банка развития регионов.
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Кроме того, предлагают дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения — включая определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях.
Еще Еврокомиссия подготовила меры по усложнению россии доступа к беспилотникам.
«Мы предлагаем запретить прямой экспорт в россию моторов для дронов, как и экспорт в третьи страны, такие как Иран, которые могут поставлять дроны россии», — отметила фон дер Ляйен.
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Также пакет предусматривает блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.
Вдобавок Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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