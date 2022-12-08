Еврокомиссия представила новый пакет санкций против рф — Finance.ua

Еврокомиссия представила новый пакет санкций против рф
Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против россии за развязанную ею войну против Украины, который предлагает утвердить странам-членам.
Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности, в санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены госдумы и совета федерации, министры, губернаторы и политики.
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Фон дер Ляен отметила, что речь идет в том числе о лицах, которых можно считать ответственными за целенаправленные удары по гражданским целям, вывоз украинских детей в рф, вывоз присвоенной сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий.
Также Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков — включая полный запрет транзакций российского банка развития регионов.
Кроме того, предлагают дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения — включая определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях.
Еще Еврокомиссия подготовила меры по усложнению россии доступа к беспилотникам.
«Мы предлагаем запретить прямой экспорт в россию моторов для дронов, как и экспорт в третьи страны, такие как Иран, которые могут поставлять дроны россии», — отметила фон дер Ляйен.
Также пакет предусматривает блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.
Вдобавок Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в россии.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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