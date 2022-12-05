Нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу — Finance.ua

Нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу Сегодня 10:01 — Энергетика

Нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Установлена предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из россии или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

Решение также предусматривает запрет на транспортировку технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи.

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Поскольку предельная цена может периодически пересматриваться для адаптации к рыночной ситуации, решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения предельной цены, чтобы обеспечить последовательное применение предельной цены всеми операторами.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне по меньшей мере на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

Группа семи, а также Австралия также ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из российской федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

Следует отметить, что с 5 февраля 2023 г. вступит в силу запрет морской транспортировки российских нефтепродуктов.

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Українська правда По материалам:

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