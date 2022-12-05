Нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу — Finance.ua

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Нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу

Энергетика
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Нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу
Нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу
5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.
Установлена предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из россии или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.
Решение также предусматривает запрет на транспортировку технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи.
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Поскольку предельная цена может периодически пересматриваться для адаптации к рыночной ситуации, решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения предельной цены, чтобы обеспечить последовательное применение предельной цены всеми операторами.
Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне по меньшей мере на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.
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Группа семи, а также Австралия также ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из российской федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.
Следует отметить, что с 5 февраля 2023 г. вступит в силу запрет морской транспортировки российских нефтепродуктов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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