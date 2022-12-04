Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти — Finance.ua

Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти Сегодня 10:50 — Энергетика

В субботу Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из россии или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Уровень предельной цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цен на нефть и начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

«Ограничение цены на российскую нефть ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко уменьшит доходы, которые россия получила от продажи нефти после развязывания ею незаконной агрессивной войны против Украины. Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители и смягчению негативных последствий для энергоснабжения третьих стран», — говорится в сообщении.

6 октября 2022 года Совет ЕС принял решение о запрете морской транспортировки российской нефти (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 года) в третьи страны, а также связанное с этим предоставление технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи.

Решением Совета также введено исключение из вышеупомянутых запретов для нефти и нефтепродуктов, происходящих из россии или экспортируемых из нее, и закупаются по предварительно установленной предельной цене, согласованной Коалицией по установлению предельных цен, или по цене ниже нее.

Решение устанавливает уровень, на котором применяется исключение, и вводит переходный период продолжительностью 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть российского происхождения, приобретенную и загруженную на судно до 5 декабря 2022 года и выгруженную в конечном порту назначения до 19 января 2023 года.

Поскольку предельная цена может периодически пересматриваться с целью адаптации к рыночной ситуации, это решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения предельной цены, чтобы обеспечить последовательное применение предельной цены всеми операторами.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного Энергетического Агентства.

Совет ЕС также ввел «чрезвычайную оговорку», которая позволяет транспортировку нефти по цене, превышающей верхний предел, когда это необходимо для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может иметь серьезное и значительное влияние на здоровье и безопасность людей или окружающую среду, или в качестве ответа на стихийные бедствия.

Соответствующие правовые акты будут в ближайшее время опубликованы в Официальном журнале.

Накануне решение по предельной цене было принято послами 27 стран-членов ЕС.

После этого члены Группы семи, а также Австралия ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из российской федерации, на уровне 60 долларов США за баррель.

Реакция президента Украины

Президент Владимир Зеленский назвал слабой позицией и несерьезным решением установление членами Евросоюза и Группы семи предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

«Сейчас в мире завершилась, к сожалению, без серьезных решений дискуссия о прайскепах, то есть ограничении экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, которая вполне комфортна для бюджета государства-террориста. россия нанесла уже колоссальные убытки всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка, а мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция, и лишь вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет упущено. Логика очевидна. Если ограничение цены российской нефти 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование россией других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений», — заявил он.

Українська правда По материалам:

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